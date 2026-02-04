K-pop: Na udílení cen Grammy dosáhla tato korejská zpěvačka historického okamžiku

Roseanne Park, známá jako Rosé, členka jihokorejské dívčí K-popové skupiny Blackpink, se na udílení cen Grammy v roce 2026 zapsala do historie jako první sólová K-popová umělkyně, která vystoupila na prestižním pódiu. 1. února v Los Angeles předvedla svůj globální hit „APT.“, čímž potvrdila svůj raketový vzestup jako sólové umělkyně.
Historický okamžik pro K-pop
Rosé na Grammy (2020-2022) překonala výkony jihokorejské K-popové skupiny BTS a stala se první sólovou idolkou, která na 68. ceremoniálu vystoupila sama. Je nominována ve třech hlavních kategoriích – Deska roku, Píseň roku a Nejlepší popové duo/skupinové vystoupení – a je první K-popovou umělkyní nominovanou na tyto všeobecné ceny, které jsou otevřené všem hlasujícím Akademie.
Fenomenální úspěch filmu „APT“.
Tento hit, jehož autorem byla spolupráce s Brunem Marsem a který byl vydán v říjnu 2024 na jejím debutovém sólovém albu „rosie“ (číslo 3 v Billboard 200), je odkazem na korejskou hru s pitím. Dominoval hitparádám: 12 týdnů na 1. místě v Billboard Global 200, 19 týdnů v americkém žebříčku Global Exclusive, 3. místo v Top 100 a 1. místo v Pop Airplay. Rekord pro K-popového umělce. Rosé již za tuto skladbu vyhrála cenu MTV VMA za píseň roku.
K-pop v plném proudu dobývá Grammy
Toto vystoupení je součástí širšího trendu zvýšené viditelnosti K-popu na Grammy 2026, který zahrnoval i vystoupení šestičlenné americké dívčí skupiny Katseye a nominace na virtuální skupinu HUNTR/X. Roséino vystoupení, které se vysílalo v hlavním vysílacím čase tříhodinové hlavní show, zdůraznilo strategické uznání Akademie za její sólovou tvorbu v době, kdy má Blackpink pauzu.
Rosé nakonec nejen vystupovala; na Grammy zahájila novou éru K-popových sólistů a dokázala, že individuální talent se může měřit s těmi největšími. Ať už ceny následují, nebo ne, tento historický okamžik upevňuje její uměleckou nezávislost a posouvá K-pop do nových výšin.