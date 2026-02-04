Search here...

K-pop: Na udílení cen Grammy dosáhla tato korejská zpěvačka historického okamžiku

Léa Michel
@roses_are_rosie/Instagram

Roseanne Park, známá jako Rosé, členka jihokorejské dívčí K-popové skupiny Blackpink, se na udílení cen Grammy v roce 2026 zapsala do historie jako první sólová K-popová umělkyně, která vystoupila na prestižním pódiu. 1. února v Los Angeles předvedla svůj globální hit „APT.“, čímž potvrdila svůj raketový vzestup jako sólové umělkyně.

Historický okamžik pro K-pop

Rosé na Grammy (2020-2022) překonala výkony jihokorejské K-popové skupiny BTS a stala se první sólovou idolkou, která na 68. ceremoniálu vystoupila sama. Je nominována ve třech hlavních kategoriích – Deska roku, Píseň roku a Nejlepší popové duo/skupinové vystoupení – a je první K-popovou umělkyní nominovanou na tyto všeobecné ceny, které jsou otevřené všem hlasujícím Akademie.

@haenchae rosé největší kpop sólistka omgg #fyp #kpop #kpopfyp #blackpink #edit ♬ původní zvuk - BAMGYU!!/KANA

Fenomenální úspěch filmu „APT“.

Tento hit, jehož autorem byla spolupráce s Brunem Marsem a který byl vydán v říjnu 2024 na jejím debutovém sólovém albu „rosie“ (číslo 3 v Billboard 200), je odkazem na korejskou hru s pitím. Dominoval hitparádám: 12 týdnů na 1. místě v Billboard Global 200, 19 týdnů v americkém žebříčku Global Exclusive, 3. místo v Top 100 a 1. místo v Pop Airplay. Rekord pro K-popového umělce. Rosé již za tuto skladbu vyhrála cenu MTV VMA za píseň roku.

K-pop v plném proudu dobývá Grammy

Toto vystoupení je součástí širšího trendu zvýšené viditelnosti K-popu na Grammy 2026, který zahrnoval i vystoupení šestičlenné americké dívčí skupiny Katseye a nominace na virtuální skupinu HUNTR/X. Roséino vystoupení, které se vysílalo v hlavním vysílacím čase tříhodinové hlavní show, zdůraznilo strategické uznání Akademie za její sólovou tvorbu v době, kdy má Blackpink pauzu.

Rosé nakonec nejen vystupovala; na Grammy zahájila novou éru K-popových sólistů a dokázala, že individuální talent se může měřit s těmi největšími. Ať už ceny následují, nebo ne, tento historický okamžik upevňuje její uměleckou nezávislost a posouvá K-pop do nových výšin.

Léa Michel
Léa Michel
Jsem nadšená pro péči o pleť, módu a film, a proto věnuji svůj čas zkoumání nejnovějších trendů a sdílení inspirativních tipů, jak se cítit dobře ve své kůži. Pro mě spočívá krása v autenticitě a pohodě, a to mě motivuje k tomu, abych vám nabídla praktické rady, jak propojit styl, péči o pleť a osobní naplnění.
Article précédent
Tato zpěvačka tvrdí, že děti nechce, a čelí nevhodným reakcím.
Article suivant
Lauren Sánchez Bezos si v 56 letech obléká minimalistické šaty a nově definuje decentní eleganci.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Lauren Sánchez Bezos si v 56 letech obléká minimalistické šaty a nově definuje decentní eleganci.

Lauren Sanchez Bezos, americká televizní moderátorka a podnikatelka, která je zasnoubená s Jeffem Bezosem, opět přitahuje pozornost minimalistickými...

Tato zpěvačka tvrdí, že děti nechce, a čelí nevhodným reakcím.

Zpěvačka Charli XCX se nedávno ocitla v centru kontroverze poté, co se v podcastu s americkým hercem, režisérem...

Díky svému „neskutečnému vzhledu“ tato americká modelka fascinuje

Americká modelka Anok Yai, známá pro svou magnetickou přítomnost, opět uchvacuje módní svět kampaní na vůni. Její charisma...

Kate Hudsonová ve svých 46 letech sdílí svůj pařížský vzhled a svou zimní koupel ve Francii

Kate Hudson si zpestřila svůj pařížský pobyt elegantními outfity a zimní koupelí ve Francii. Americká herečka a producentka...

Tato herečka reaguje na kritiku za to, že „vypadá super staře“

V odvětví, kde je vzhled často posuzován více než talent, některé celebrity odmítají mlčet tváří v tvář nevhodným...

„Vypadá jako mimozemšťanka“: Poetický vzhled FKA Twigs rozděluje sociální média

Britská zpěvačka a skladatelka Tahliah Debrett Barnett, známá také jako FKA Twigs, známá pro své poetické módní volby,...

© 2025 The Body Optimist