Herečka Charlize Theron se potýká se svou fobií; její reakce rozesmívá uživatele internetu.

Nebojácně čelí těm nejhorším nebezpečím na obrazovce, ale když se Charlize Theronová ocitla konfrontována s hadem v krabici, zareagovala... v konečném důsledku velmi lidsky. Protože žádný strach by se neměl podceňovat, ať už je jakýkoli. Zatímco scéna pobavila mnoho lidí na internetu, jiní také poukázali na to, že zvíře by nemělo být používáno jako rekvizita pro zábavu nebo k vyvolání rozruchu, což vyvolalo otázky ohledně dobrých životních podmínek zvířat.
Propagační výzva, která se „pokazí“
Jihoafrická herečka, producentka a modelka Charlize Theron a její herecký kolega, britský herec Taron Egerton, se zúčastnili soutěže „What's in the Box Challenge“ na Netflixu, aby propagovali svůj nový film „Apex“, který je na Netflixu k dispozici od 24. dubna 2026. Oba herci museli se zavázanýma očima a pouze hmatem rukou identifikovat předmět ukrytý uvnitř krabice. Taron Egerton šel první, klidně krabici ohmatal a s jistotou usoudil, že se jedná o sušené maso. Charlize Theron však měla zažít něco úplně jiného.
Jakmile Charlize Theronová vsunula ruce do krabice, ucítila, jak se něco pohne. Prudce ucukla a zopakovala, že „je to živé“, pak přistoupila k pohledu – a objevila zelenou stromovou krajtu. Její reakce byla okamžitá a nefiltrovaná: „Sakra, moje srdce,“ vyhrkla a pak se s naprostou vážností zeptala, jestli by lehké stisknutí plaza mohlo plaza vyprovokovat a jestli by ji mohl kousnout.
Video zveřejněné Netflixem, které se stalo hitem
Tento detail uživatele internetu velmi pobavil: Charlize Theron se zřejmě s hadem během stejné výzvy již setkala a neváhala je oba porovnat. Když se jí Taron Egerton zeptal, zda by byla ochotna hada podržet, odpověď zněla jednoznačně ne.
Klip byl rychle sdílen na X (dříve Twitter) prostřednictvím oficiálního účtu Netflixu s popiskem: „Charlize Theron se kvůli tomuhle hadovi úplně zbláznila.“ Video se rozšířilo během několika hodin a vyvolalo četné reakce: zatímco někteří uživatelé internetu scénu považovali za zábavnou, jiní se také vyjadřovali k otázce dobrých životních podmínek zvířat a všem připomínali, že zvíře by nemělo být využíváno k zábavě ani k vyvolání rozruchu.
„Apex“, film, který „ospravedlňuje“ veškerý humbuk kolem něj
Ve filmu „Apex“ hraje Charlize Theron Sashu, truchlící horolezkyni, která se ocitne sama v australské vnitrozemí, pronásledována psychopatickým sériovým vrahem, kterého ztvárnil Taron Egerton. Film, který režíroval Baltasar Kormákur („Everest“, „Adrift“), trvá 95 minut bez jediného nudného okamžiku. Charlize Theron projekt také produkovala ve spolupráci se společností Chernin Entertainment. Na plátně, stejně jako v životě, síla a odvaha nevylučují skutečné obavy, ať už jsou jakékoli.
Kromě humbuku kolem filmu tato sekvence slouží jako připomínka toho, že žádná celebrita není imunní vůči těm nejinstinktivnějším reakcím. I ty nejsilnější postavy na obrazovce zůstávají hluboce lidské tváří v tvář svým strachům. Video Charlize Theronové, které se odehrálo navzdory úspěšné propagaci seriálu „Apex“ a debatě o používání zvířat v tomto typu obsahu, nakonec ukazuje, že během několika sekund může být jednoduchá výzva zábavná i podnětná k zamyšlení.