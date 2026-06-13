Baskelová hvězda se s námi podělí o letmý pohled na svůj trénink a barevný vzhled.

Fabienne Ba.
@sophie_cham / Instagram

Sophie Cunningham je jednou z nejsledovanějších tváří WNBA. Americká basketbalistka, která hraje za Indiana Fever, se v této sezóně objevila v médiích na hřišti i mimo něj. A její nejnovější kampaň pro Adidas – celá v gradientu fialových odstínů – dále potvrzuje její roli módní ikony v ženském sportu.

Fialový look od Adidasu od hlavy až k patě

Pro tuto spolupráci s německou značkou zvolila Sophie Cunningham kompletně sladěný outfit od hlavy až k patě. Outfit se skládal z dlouhých, přiléhavých fialových legín, sladěného zkráceného topu, který odhaloval její pas, a o něco světlejší bundy s dlouhým rukávem ve stejných odstínech. Tato chromatická harmonie proměnila siluetu ve skutečné módní prohlášení, a to i přes sportovní povahu cvičení.

Detail, který dělá focení obzvláště pozoruhodným, je nepochybně soudržnost volby: fialová, barva, která se v monochromatickém schématu nosí jen zřídka, zde funguje perfektně. Na molech jaro/léto 2026 tento odstín zpopularizovalo několik módních domů, což dokazuje, že basketbalistka Sophie Cunningham přesně zachytila ducha doby.

Síla a styl: charakteristický rys Sophie Cunninghamové

Co se týče stylu, Sophie Cunningham zvolila přímočarý přístup. Dlouhé, rozpuštěné vlasy, minimum make-upu, přímý pohled: všechny znaky sportovní módy jsou přítomny bez zbytečných ozdob. Na některých snímcích basketbalistka dokonce drží činky, což nám připomíná, že za stylizovaným obrazem se skrývá skutečný profesionální sportovec. Postoj, který dokonale odpovídá image, kterou si pěstuje od svého debutu ve WNBA.

Sophie Cunningham, známá pro svou soutěživost a otevřený humor na sociálních sítích, snadno kombinuje herní obsah, tréninková videa a módní vystoupení. Tato strategie tvorby image jí umožnila vybudovat si širokou základnu fanoušků, která sahá daleko za hranice basketbalového publika.

Když se ženský sport stane módní arénou

Tato spolupráce s Adidasem je ve skutečnosti jen jedním krokem v širším trendu. Již několik sezón se sportovkyně významně prosazují ve světě módy a komerčních partnerství. Stejně jako Angel Reese, Ilona Maher a JuJu Watkins, ani tyto sportovkyně nejsou jen závodnicemi: staly se samy o sobě módními ikonami.

Vítaný vývoj, který implicitně také nově definuje vztah mezi fyzickou výkonností a osobním vyjádřením. Daleko od tradičního protikladu mezi „atletkou“ a „být ženou“ ztělesňují tyto nové postavy třetí cestu – cestu asertivní síly bez kompromisů, ale bez zřeknutí se estetiky.

S tímto fialovým focením se značkou Adidas předvádí Sophie Cunningham demonstraci, která přesahuje pouhou komerční spolupráci. Potvrzuje svůj rostoucí vliv v oblasti ženského sportu – kde výkon a styl nyní bezproblémově koexistují. Tato dynamika se nepochybně udrží i v nadcházejících sezónách.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Jsem Fabienne, autorka pro webové stránky The Body Optimist. S nadšením se zabývám silou žen ve světě a jejich schopností ho změnit. Věřím, že ženy mají jedinečný a důležitý hlas, a cítím se motivována přispět k prosazování rovnosti. Snažím se co nejvíce podporovat iniciativy, které povzbuzují ženy, aby se postavily a byly slyšet.
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