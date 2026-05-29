„Být příliš hubený není zdravé“: Sharon Stone pronáší podnětné poselství

Americká herečka a filmová producentka Sharon Stone odmítá diktát štíhlosti a „věčného mládí“. V upřímném rozhovoru se s námi podělila o své názory na tělo a věk – s upřímností, která vyvolala debatu na sociálních sítích.
Sharon Stone odmítá tlak na hubnutí
Po výrazném vystoupení na filmovém festivalu v Cannes se Sharon Stone s neobvyklou upřímností odhalila na stránkách časopisu Vogue . Ze svého domova v Beverly Hills nezapomenutelná Catherine Tramell ze seriálu „Základní instinkt“ vzpomíná na to, jak pečuje o své tělo a mysl. Daleko od toho, aby nabízela „zázračná řešení na hubnutí“, sdílí životní filozofii, kterou si budovala v průběhu let. A právě v řešení tlaku na štíhlost rezonuje poselství Sharon Stone tak silně.
Zatímco metody hubnutí získávají v Hollywoodu na popularitě, ona nešetří slovy. „Promiňte, ale mít podváhu není dobré, není to zdravé,“ říká bez obalu. Ona, která říká, že vyrostla v odvětví, kde jí nikdy neřekli, že je „v pořádku taková, jaká je“, nyní prosazuje šťastné a energické postavy: postavy naplněné ženy, která si užívá života a ochotně se podělí o dobré jídlo. Toto poselství je v rozporu s převládajícími tlaky.
Přístup, který spojuje tělo a mysl
Redukovat životní styl pouze na fyzickou pohodu by znamenalo zcela minout pointu. Pro Sharon Stone jsou tělo a mysl neoddělitelné. Herečka čte buddhistické texty, medituje v pohybu a kombinuje jógu, dechová cvičení a choreografii podle své nálady. Tento holistický přístup, kde je duševní pohoda stejně důležitá jako fyzická zdatnost, ilustruje koncept péče o sebe, který jde daleko za pouhý vzhled. Je to vize, která upřednostňuje vnitřní rovnováhu před estetickým výkonem.
Jeho pohled na vrásky a chirurgii
Ani snaha o „věčné mládí“ ji neláká. Sharon Stoneová povzbuzuje každou ženu k opravdové sebereflexi, nikoli k nekonečným kosmetickým procedurám. „Proč vedu válku sama se sebou? Je to něco, co můžu chirurgicky opravit, nebo něco, co musím důkladně prozkoumat?“ shrnuje. Tento přístup přehodnocuje vztah k věku jako otázku sebepřijetí, vzdálenou tlaku na dokonalost, který je ve filmovém průmyslu tak rozšířený.
Přeživší, který nikdy nepřestal tvořit
V roce 2001, ve věku 43 let, ji těžká mrtvice na roky vyřadila z natáčení – v odvětví, které jen zřídka odpouští absence, zejména ženám. Sharon Stone však nikdy nepřestala tvořit a nyní svůj čas dělí mezi film, psaní a malování, disciplínu, za kterou se jí nyní dostává uznání kritiky. Její hnací síla zůstává nezmenšená: pracovat, ať se děje cokoli. A když si vzpomene na tu dnes již ikonickou fotografii s paží zdviženou na červeném koberci v Cannes několik měsíců po mrtvici, s emocemi se jí vybaví jen jedno slovo: přeživší.
Sharon Stone tak nabízí skutečnou filozofii sebepřijetí, protipól k diktátu štíhlosti a „věčného mládí“. Tím, že prosazuje „plná, pulzující těla“ a spojuje fyzické a psychické, nám připomíná, že péče o sebe neznamená vést válku sama se sebou. Vzácné poselství, sdělené ženou, která se v první řadě definuje jako přeživší.