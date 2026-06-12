Sabrina Carpenter v černém krajkovém body vzdává hold jednomu z Madonniných nejikoničtějších období.

Léa Michel
@sabrinacarpenter / Instagram

Americká zpěvačka a skladatelka Sabrina Carpenter se výrazně objevila v Madonnině novém videoklipu „CONFESSIONS II - The Film“. Její vzhled – průsvitné krajkové body a černé doplňky – vzdává přímou poctu disco éře královny popu.

Krajkové body s tříčtvrtečními rukávy

Na obrázcích z hudebního videa, které kolují na sociálních sítích, tančí Sabrina Carpenter na tanečním parketu v přiléhavém černém body z prolamované krajky. Oděv s hlubokým kulatým výstřihem a rukávy sahajícími k loktům je nošen přes černou braletku, která je nenápadně viditelná skrz prolamovaný vzor látky.

Tenký, přiléhavý černý pásek stahuje pas a strukturuje oděv, který se pak rozprostírá až po nohavice s vysokým rozparkem charakteristickým pro jevištní body. Sabrina Carpenter přidala pár černých krajkových rukavic sahajících až k zápěstím – detail, který pevně zakotvuje vzhled v historické estetice.

Účes bomba a vínový make-up

Sabrina Carpenter zvolila obzvláště stylový plážový vzhled: platinovo blond vlasy měla upravené do objemného fénovaného drdolu s ofinou rozdělenou uprostřed. Tento střih přímo čerpá inspiraci ze stylu filmových hvězd 60. a 80. let – amerických pin-up dívek, disco sirény a odkazu Brigitte Bardot. Svislou linii vzhledu dotvářely třpytivé křišťálové náušnice.

Co se týče krásy, Sabrina Carpenter zvolila sytě vínový odstín nanesený na oční víčka, lícní kosti a rty – monochromatická volba, která dodává obličeji filmový rozměr.

Madonniny kódy z 80. let reprodukované doslovně

Právě tato gramatika činí tento vzhled obzvláště zdařilým. Sabrina Carpenter na snímku vzdává hold ikonickému období začátku 80. let, kdy Madonna navštěvovala legendární newyorské noční kluby jako Danceteria – klub, který dnes již neexistuje a který Sabrina Carpenter tehdy dokonce použila jako znělku pro jednu ze skladeb na svém novém albu.

Průsvitné body, krajkové rukavice, výrazný pásek, vědoucí úsměv: všechny charakteristické znaky jsou tam. Dokonale zvládnutá interpretace klubové estetiky, precizní ve svých odkazech a zároveň rozhodně moderní ve svém stylu. Důkaz, pokud by nějaký byl potřeba, že Sabrina Carpenter se dokáže orientovat v mnoha žánrech – včetně hudebního odkazu minulých desetiletí.

Spolupráce, která jde nad rámec hudebního videa

Toto vystoupení není poprvé, co se obě zpěvačky dělí o jedno pódium. Loni na jaře, během svého vystoupení jako hlavní hvězda na festivalu Coachella, Sabrina Carpenter pozvala Madonnu na pódium, aby zazpívala jejich duet. A nedávno Madonna uspořádala překvapivý koncert na Times Square, aby podpořila svůj hudební návrat. Tato dynamika nenápadně odhaluje rostoucí spojení mezi těmito dvěma umělkyněmi – napříč generacemi.

S tímto černým krajkovým body Sabrina Carpenter nabízí mnohem víc než jen cameo v hudebním videoklipu. Je skutečným projevem umělkyně, která ví, jak ctít své předchůdce a zároveň budovat svou vlastní vizuální identitu. A která dokazuje, že člověk může být plně současný a zároveň vyprávět příběh těch, kteří prošlapali cestu.

Léa Michel
Léa Michel
Jsem nadšená pro péči o pleť, módu a film, a proto věnuji svůj čas zkoumání nejnovějších trendů a sdílení inspirativních tipů, jak se cítit dobře ve své kůži. Pro mě spočívá krása v autenticitě a pohodě, a to mě motivuje k tomu, abych vám nabídla praktické rady, jak propojit styl, péči o pleť a osobní naplnění.
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