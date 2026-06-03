Jennifer Lopez se v New Yorku výrazně objevila v sofistikovaném outfitu.

Anaëlle G.
@jlo / Instagram

Během své návštěvy New Yorku, kde propagovala film „Office Romance“, zvolila americká zpěvačka a herečka Jennifer Lopez outfit, který upoutal pozornost. Outfit zahrnoval krajkový top s detailem inspirovaným rokem 21. století a účes, který nosí jen zřídka.

Krajkový top s retro detaily

Na fotce zveřejněné na Instagramu pózuje Jennifer Lopez v krajkovém topu bez ramínek v barvě slonové kosti s peplum detailem v pase. Tento volánkový detail, velmi módní v roce 2010, se nyní vrací na červený koberec. Top zkombinovala s černou maxisukní a černou mašlí zastrčenou ve vlasech, čímž vytvořila elegantní kontrast mezi světlým a tmavým pozadím.

Účes, který se používá jen zřídka

Co se týče účesu, Jennifer Lopez zvolila polovičního drdolu – vlasy stažené dozadu a zbytek ponechané volně – což je možnost, kterou volí jen zřídka. Podle módního tisku ho neměla na sobě od charitativní akce v březnu a předtím od ledna 2025. Jennifer Lopez, zvyklá nosit rozpuštěné vlasy, rovné nebo vlnité, tak předvedla své velké zlaté kruhové náušnice osazené diamanty.

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Návrat trendu z roku 2010

Tato volba ilustruje zavedený módní fenomén: velký návrat účesů peplum, které byly typické pro začátek roku 2010. Tento styl se postupně vrací do popředí a nedávno ho přijalo několik celebrit, jako je americká herečka a producentka Emma Stone, australsko-americká herečka, producentka, zpěvačka a režisérka Nicole Kidman a kanadská herečka Rachel McAdams. Jeho oživením Jennifer Lopez potvrzuje své postavení trendsetterky.

Jennifer Lopez se v retro krajkovém topu, černé maxi sukni a „neobvyklém“ účesu objevila v elegantním New Yorku. S každým dalším výjezdem potvrzuje svůj bystrý smysl pro styl a schopnost kombinovat odkazy na minulé trendy s nadčasovou elegancí.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Móda mě vášnivě baví a neustále hledám trendy, které odrážejí naši dobu. Ráda pozoruji, jak se lidé oblékají, proč to dělají a co o nás móda odhaluje. Kromě přehlídkových mol a siluet mě skutečně fascinují příběhy.
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