Brooks Nader modernizuje tento vintage „jednodílný“ top díky „neočekávanému“ doplňku

Americká modelka a televizní osobnost Brooks Nader sdílela na Instagramu novou sérii fotografií, kde reinterpretuje styl vintage pláží. Klíčem k jejímu vzhledu je nečekaný doplněk.
Modrobílý potištěný top, ve stylu pohlednice
Pro svůj nejnovější příspěvek Brooks Nader zvolila sladěný kousek s modrobílým potiskem, téměř námořnického stylu. Top s hlubokým výstřihem plně vystihuje retro atmosféru: výraznou siluetu, plynulé linie a přesně to správné množství minimalismu, aby vzor mluvil sám za sebe. Na různých fotografiích v karuselu je vidět, jak zkoumá vzhled ze všech úhlů – vsedě, ve stoje, z profilu – aby zdůraznila precizní střih topu. Tato zdánlivě bez námahy promění jednoduchý beauty příspěvek v kvazi-módní editoriál.
Sarong k sobě, doplněk, který všechno změní
Tento look je tak jedinečný díky skrytému ústřednímu prvku: sarongu. Tento splývavý oděv nošený jako zavinovací sukně, sladěný s horní částí oblečení do nejmenšího detailu, sjednocuje celý outfit Brooks Nader a nabízí vizuální kontinuitu, která je tak charakteristická pro vintage jednodílné kousky z 50. a 60. let.
Tehdy dokonalé plážové dívky vrstvily tyto dva sladěné kousky oblečení, aby vytvořily iluzi jednoho oděvu. Brooks Nader tuto techniku s dokonalou lehkostí oživuje. Sarong pak přestává být pouhým plážovým doplňkem a stává se prvkem, který strukturuje celý vzhled – a který mu sám o sobě dodává stylistickou hloubku.
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Naskládané náramky a nadměrně velké brýle: výrazný retro nádech
Pro dotvoření vzhledu zvolil Brooks Nader doplňky: náramky na zápěstí, kruhové náušnice a nadměrné sluneční brýle. Tři pocty plážovým ikonám minulého století, od Brigitte Bardot po Sophii Loren, které také přísahaly na tyto sluncem políbené a sošné siluety. Tato inscenace nám opět připomíná, jak dobře Brooks Nader zvládl svůj styl.
Nová kampaň od Agua Bendita
Přestože snímek působí spontánně jako snímek z dovolené, je ve skutečnosti součástí kampaně. Brooks Nader byl právě vybrán, aby reprezentoval novou letní kolekci kolumbijské značky Agua Bendita, známé svými barevnými ručně vyráběnými potisky a jihoamerickou inspirací.
Komentáře se hromadily během několika hodin od zveřejnění příspěvku. „Jsem posedlá tímto outfitem“, „nádherný“, „úžasný“ : zpětná vazba chválila jak výběr outfitu, tak i způsob, jakým ho Brooks Naderová navrhla. Důkaz, pokud vůbec nějaký byl potřeba, že s trochou know-how a správnými doplňky se klasika může stát opět nápadně moderní.
Brooks Nader nám tímto lookem připomíná pravdu, kterou móda neustále znovu objevuje: rozdíl nedělají vždy ty nejextravagantnější kousky, ale umění je kombinovat. Spojením sladěného sarongu s potištěným topem vytváří siluetu, která je nostalgická i moderní zároveň – a nenápadně zavádí jeden z hlavních trendů léta 2026.