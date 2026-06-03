„Elegance nezná věkové hranice“: Michelle Pfeiffer v 68 letech okouzluje v rafinovaných bílých šatech

Americká herečka Michelle Pfeiffer způsobila senzaci na červeném koberci na udílení cen Gotham Television Awards 2026 v New Yorku. Oblečená v rafinovaných bílých šatech zaujala publikum, a to jak online, tak osobně, na akci uspořádané částečně na její počest.
Slonovinovo bílé šaty
Pro tuto příležitost zvolila Michelle Pfeiffer šaty barvy slonové kosti, které kombinují jednoduchost a eleganci. Střih bez rukávů zdobí jemná reliéfní květinová výšivka, která vytváří texturovaný, téměř peříčkový efekt. Šaty splývají do skládané sukně, která celkovému vzhledu dodává pohyb a lehkost. Herečka měla rozpuštěné vlnité blond vlasy, zvolila zářivý make-up a lodičky s špičatou špičkou pro nadčasovou siluetu.
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Záplava online komplimentů
Mnoho uživatelů internetu chválilo její vystupování a znásobovalo chvályhodné komentáře: „Elegance nezná věk“ , „vznešená“ ... Všechny tyto zprávy svědčí o trvalém obdivu, který Michelle Pfeiffer vzbuzuje a jejíž styl je měřítkem.
Večer ve formě pocty
Kromě módy se toto vystoupení shodovalo s udělením prestižního ocenění. Michelle Pfeiffer byla oceněna cenou Legend Tribute, která oceňuje její zásadní přínos filmu a televizi. Herečka, viditelně dojatá, se svěřila, že se na ceremoniálu cítila „jako doma“, což byla pocta jedné z jejích ikonických rolí, Catwoman ve filmu „Batman se vrací“. To je vhodná pocta pro umělkyni s kariérou trvající více než čtyři desetiletí.
Legendární kariéra
Michelle Pfeiffer se proslavila v 80. letech a na velkém plátně se proslavila filmy jako „Scarface“, „Dangerous Liaisons“ a „The Fabulous Baker Boys“. Nedávno se vrátila do televize se dvěma uznávanými seriály: „Margo's Got Money Trouble“ na Apple TV+ a „The Madison“ na Paramount+. Třikrát nominovaná na Oscara potvrzuje své postavení významné hollywoodské osobnosti.
Michelle Pfeiffer v úchvatných bílých šatech a zároveň poctou hodnou její kariéry rozzářila udílení cen Gotham Television Awards 2026. Znovu dokázala, že elegance a talent nemají datum smíření. Její vystoupení zůstane jedním z vrcholů večera.