Jennifer Lopez, která je v 56 letech svobodná, tvrdí, že nikdy nebyla šťastnější.

Americká herečka, zpěvačka, producentka a podnikatelka Jennifer Lopez se během svého vystoupení v pořadu „ Jimmy Kimmel Live! “ otevřeně rozpovídala o svém svobodném životě. Prohlásila, že tuto novou fázi svého života plně přijímá, ke které přistupuje s klidem a zdravou dávkou sebekritiky.
Plně potvrzený celibát
Když se moderátor Jimmy Kimmel zeptal na její vztahový status, Jennifer Lopez potvrdila, že je svobodná, a téměř litovala, že se k tomuto životnímu stylu nepřidala dříve. „Všechno jsem dělala špatně,“ řekla se smíchem. Toto období popsala jako „fantastické“ a vysvětlila, že nechtěla dělat nic, co by narušilo její současnou pohodu. Když se jí pak Jimmy Kimmel zeptal, jestli je svobodná, Jennifer Lopez neváhala: „Ano! Měla jsem to udělat dřív!“ a pokračovala se sebeironickým humorem: „Dělala jsem to úplně špatně. Dělala jsem všechno špatně, věřte mi.“
Žádná reality show v dohledu
Když jí moderátor Jimmy Kimmel navrhl, aby se stala další hvězdou seznamovací show „The Bachelorette“, Jennifer Lopez to rázně odmítla. Naznačila, že se cítí dobře tam, kde je, a nechce tuto rovnováhu narušit. I když to nevyloučila, nevyloučila ani možnost, že si jednou znovu najde lásku, pokud „potká toho pravého“.
Otevřeným rozhovorem o svém štěstí ze života o samotě Jennifer Lopez sděluje, že je plná sebevědomí a nadhledu. Potvrzuje, že našla novou rovnováhu, charakterizovanou svobodou a klidem, ke které přistupuje s lehkostí, aniž by se vzdala myšlenky na budoucí vztah. Toto pozitivní poselství přesahuje její současnou situaci.