„Přirozené kouzlo“: Selena Gomez zaujme letním vzhledem

Americká zpěvačka, skladatelka, herečka, producentka a podnikatelka Selena Gomez potvrzuje svůj bezchybný smysl pro styl novou sérií fotografií sdílených na svém instagramovém účtu. Prostřednictvím série snímků pořízených během jejího pobytu v Londýně předvádí několik letních outfitů, včetně jednoho, který obzvláště upoutal pozornost jejích sledujících.

Jednoduchý top a džínové kraťasy

Ústředním prvkem tohoto outfitu je béžový top s hranatým výstřihem, otevřený vzadu a podepřený tenkými zavázanými ramínky. Selena Gomez ho zkombinovala s džínovými kraťasy s vysokým pasem ve světle sepraném odstínu pro jednoduchý, sezónní vzhled. Béžové pantofle a velké zlaté kruhové náušnice doplňují tento outfit, který zdůrazňuje decentní eleganci přírodních odstínů a vyvážených proporcí.

Letní elegance bez zbytečností

Kouzlo tohoto vzhledu spočívá v jeho jednoduchosti. Neutrální tóny, světlý denim a zlaté doplňky vytvářejí pohodlný vzhled, věrný určité představě uvolněné elegance. Selena Gomez zde více než jen velkolepý outfit upřednostňuje přirozenou a zářivou siluetu, která odpovídá duchu teplejších měsíců.

Rušný pobyt v Londýně

Tyto snímky byly pořízeny v Londýně, kde se Selena Gomez momentálně nachází. Podle původní publikace se její pobyt v britské metropoli shoduje s natáčením šesté série seriálu „Only Murders in the Building“. Pokud jde o další projekty, časopis Variety také informuje, že Selena Gomez jedná o účasti v dalším filmu Bradyho Corbeta, režiséra filmu „The Brutalist“, po boku Cate Blanchett a Michaela Fassbendera.

Touto sérií fotografií Selena Gomez ukazuje, že úspěšný vzhled se nemusí nutně spoléhat na extravaganci. Čistými liniemi a dobře zvolenými doplňky vytváří přirozený letní vzhled, který zároveň odráží nabitý program jejího roku. Je to způsob, jak se stejnou lehkostí skloubit styl a kariéru.

Herečka Bella Thorne se mezi krajkou a leopardím vzorem tváří výrazně

