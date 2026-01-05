Lizzo v plavkách zahajuje rok 2026 s jasným poselstvím: žádné problémy.

2. ledna 2026 Lizzo zahájila rok silným příspěvkem na Instagramu: dvěma fotografiemi sebe sama v bílých plavkách od své inkluzivní značky, doplněnými barevným vzorovaným body. Zpěvačka hrdě ukázala svou postavu a sebevědomí.
Pozitivita těla: denní manifest
Tento příspěvek přichází tři týdny po šokujícím příspěvku, kde Lizzo odsoudila virální vtip o svém těle: „V roce 2025 jsem viděla ‚vtip o tlusté‘ a stal se virálním. Jen proto, že jsem tlustá.“ Tváří v tvář neúnavné kritice stanovila zlaté pravidlo: „Tvoje tělo NENÍ pro ně. Je pro VÁS.“ Hubnutí, přibírání na váze, operace nebo udržování statu quo: „Ať už se svým tělem děláte cokoli, starajte se o své.“ Upřímná prosba, která rezonovala s miliony uživatelů internetu.
Hvězdy se spojily za jeho poselstvím
Americká podnikatelka a mediální osobnost Paris Hilton, americká zpěvačka a skladatelka SZA, americká zpěvačka Erykah Badu a americká zpěvačka a skladatelka Chloe Bailey: příspěvek získal tisíce lajků a podpůrných komentářů. „Queen“, „Incredible“, „I love it“ : hvězdy zesílily tuto prosbu o sebepřijetí. Ve svých instagramových stories Lizzo šířila rozruch humorem a proměnila výsměch v pozitivní energii.
Tento úvodní příspěvek není jen fotkou jejího outfitu: je to prohlášení. Lizzo proměňuje úsudek v mocnou sílu a prosazuje svá tělesná rozhodnutí jako osobní revoluci. Její poselství? Žádné zádrhely, naprostá svrchovanost nad svým image. Zahájení roku 2026, které udává tón: sebeláska nade vše.