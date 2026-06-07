Devatenáctiletý Kai Trump sdílí svou vášeň pro golf s miliony sledujících.

Pózuje s holí v ruce, uprostřed švihu, nebo v režimu vlogu se sluchátky na uších. Kai Trumpová – vnučka Donalda Trumpa – se na sociálních sítích etablovala jako jedna z nejsledovanějších osobností amatérského ženského golfu.
Golfová kariéra, která začala už ve dvou letech
Všechno to začalo velmi brzy. Kai Madison Trump, nejstarší vnučka současného amerického prezidenta Donalda Trumpa a dcera Donalda Trumpa Jr. a Vanessy Trumpové, objevila golf už ve dvou letech na mnoha hřištích, která navštěvovala její rodina – sám Donald Trump vlastní několik golfových hřišť na Floridě, v New Jersey a Skotsku.
Mladá dívka velmi rychle projevila výjimečný talent. Pracovala a byla na sebe náročná, a tak se loni podělila s americkými médii o svou tréninkovou filozofii: „Když mám dvě hodiny, nebudu odpalovat pár míčků a pak ztrácet čas telefonováním. Ne, využiji čas, který mám na hřišti, naplno.“ Tato disciplína se vyplácí: Kai Trump je nyní na prvním místě v žebříčku Golf NIL High School Girls Rankings, oficiálním žebříčku mladých amerických středoškolaček.
Více než 8 milionů předplatitelů ve všech sítích
Kromě samotného golfu se Kai Trump etablovala jako skutečná tvůrkyně obsahu. Na Instagramu, TikToku, X (dříve Twitteru) a YouTube je přítomna pod přezdívkou @kaitrumpgolfer (nebo @thekaitrumpgolfer na TikToku) a nyní se může pochlubit celkem více než 8 miliony sledujících. Její kanál na TikToku má téměř 3,7 milionu sledujících, zatímco její kanál na YouTube má přes milion.
Její videa, zveřejňovaná ve formátu vlogu, kombinují tréninky, zákulisní pohledy na turnaje, středoškolské dny a rodinné chvíle. Je to pečlivě vytvořený příběh pro generaci zrozenou se sociálními médii, která prostřednictvím jejích příspěvků objevuje fungování rozhodně nekonvenčního životního stylu. V posledních měsících dokonce natočila hojně diskutovaný „trikový úder“ s profesionálním golfistou Brysonem DeChambeauem, dvojnásobným vítězem Majoru.
Nulové ocenění patří k nejvyšším v ženském univerzitním sportu
Tato digitální přítomnost má velmi konkrétní důsledky. Systém NIL (Name, Image, Likeness), zavedený v roce 2021 ve Spojených státech, aby umožnil mladým středoškolským a vysokoškolským sportovcům dostávat zaplaceno za jejich image, dal Kai Trumpové jedno z nejvyšších ocenění v celém americkém ženském sportu – nyní se odhaduje na zhruba 2,25 milionu dolarů. Pravidelně se tak objevuje na vrcholu žebříčku NIL pro studentské sportovce.
Tato aura jí již umožnila podepsat významné partnerství se společností Accelerator Active Energy, značkou energetických nápojů, pro kterou je ambasadorkou i akcionářkou. Nedávno dokonce uvedla na trh svou vlastní charakteristickou příchuť s názvem „Blue Raz Slush“. Nápoj, dostupný na Amazonu, se vyprodal za méně než dvě hodiny.
Management na Univerzitě v Miami
Kai Trumpová, která v květnu 2026 absolvovala střední školu, se nyní připravuje na novou kapitolu svého života. Zavázala se k studiu na University of Miami, která se pyšní jedním ze 100 nejlepších univerzitních golfových programů ve Spojených státech (NCAA Division I). Pro ni tato volba přesahuje pouhé sportovní aktivity. „Až budu na univerzitě, budu moci svůj energetický nápoj i nadále začleňovat do svého režimu, zejména pokud jde o golf, sport a studium,“ vysvětluje ohledně svého nadcházejícího programu. Den v životě studentky-sportovkyně, který plánuje jako obvykle zdokumentovat ve svých pravidelných vlogoch.
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Díky svému jedinečnému zázemí – hraní golfu od dětství, masivní digitální přítomnosti, hodnocení NIL patřícím k nejvyšším v amerických ženských sportech a zapojení do University of Miami – se zdá, že si Kai Trump razí vlastní cestu.