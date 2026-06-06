„Atletické paže“: Jennifer Garner září v oranžových šatech s výstřihem

Americká herečka Jennifer Garner je jednou z nejoblíbenějších hollywoodských hereček. Pro nové letní focení souhlasila, že pózuje v několika outfitech – a jeden z nich, od Toma Forda, její fanoušky obzvlášť nadchl.
Zářivá oranžová od Toma Forda
Na fotografii, která nyní koluje na sociálních sítích, se Jennifer Garner objevuje v nadměrně velkém, ohnivě oranžovém topu, který je na několika místech rozparkový. Tento strukturovaný kousek s volným střihem je nošen přímo na kůži a ukazuje tak mistrovské řemeslo, které je Tomu Fordovi tak blízké: precizní střihy, hra s objemem a splývavá látka. Pro dotvoření vzhledu zvolila návrhářka dokonale padnoucí černé kalhoty a černé lodičky, čímž vytvořila výrazný kontrast, v němž vyniká zářivá oranžová barva topu Jennifer Garner. Tato minimalistická prezentace posiluje myšlenku letní, zářivé a sebevědomé siluety.
Šperky Cartier a rafinovaná krása
Co se týče doplňků, Jennifer Garner zvolila Cartier: pár rafinovaných náušnic a odpovídající náramek, tak akorát k tomu, aby vzhledu dodaly nádech třpytu. Dotek decentního luxusu v nejčistší tradici „hollywoodského stylu“.
Co se týče krásy, stejný přístup. Rozpuštěné vlasy, jemné vlny, jemný a zářivý make-up, saténově hebké rty: Jennifer Garner pěstuje přirozený vzhled, který charakterizuje její image od začátku její kariéry. Uvolněný styl, který slouží jako perfektní kulisa pro charakteristický kousek focení.
Jennifer Garner od Celeste Sloman, InStyle, léto 2026. pic.twitter.com/8OGA8MQe9r
— Couture is Beyond (@CoutureIsBeyond) 4. června 2026
Vzácný výstup, kterému fanoušci tleskali
Vidět Jennifer Garner pózovat na focení je, vezmeme-li v úvahu všechny okolnosti, poměrně vzácná událost. V médiích je poměrně diskrétní a už léta dává přednost tomu, aby za sebe mluvily její filmy a osobní projekty. Na Instagramu se okamžitě hrnuly komentáře. „Nádherná“, „Jsi neuvěřitelná, jsi úžasná“, „Ty atletické paže jsou nádherné!“ : její nadšení fanoušci sérii fotografií nadšeně pochvalovali.
Tímto letním focením nám Jennifer Garner připomíná, proč je jednou z nejoblíbenějších hollywoodských hereček. Spojuje odvážnost zářivě oranžové barvy od Toma Forda s tichou silou a jemností minimalistického stylu a vytváří zářivý a zároveň dokonale vyvážený vzhled.