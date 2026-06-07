Herečka Anne Hathaway promění pyžamo v elegantní oděv a výsledek je překvapivý.

Fabienne Ba.
Screen film « Un jour » (One Day)

Americká herečka Anne Hathaway nedávno v New Yorku zaujala outfitem, který stírá hranice mezi pohodlím a elegancí. Oblečením inspirovaným pyžamem potvrzuje, že oděv, který byl dříve vyhrazen pouze pro domácnost, si nyní najde své místo i v těch nejsofistikovanějších outfitech.

Anne Hathaway dává přednost pohodlí bez obětování stylu

Anne Hathaway byla spatřena v ulicích New Yorku v uvolněném i sofistikovaném outfitu. Měla na sobě nebesky modrý outfit sestávající z volné košile na knoflíky a splývavých kalhot. Díky uvolněnému střihu a lehké látce outfit jasně evokoval styl pyžama a zároveň si zachoval elegantní vzhled.

Toto vystoupení přichází v době, která je pro Anne Hathaway obzvláště významná, protože se v posledních měsících mnohokrát objevila na veřejnosti. Její oděvní volby opět upoutaly pozornost módních fanoušků, kteří jsou tímto moderním pojetím ležérní elegance okouzleni.

Silueta umocněná dobře zvolenými doplňky

Zatímco celkový vzhled evokuje oblečení na doma, pečlivě vybrané doplňky Anne Hathaway konečný výsledek zcela proměňují. Herečka svůj outfit zkombinovala s kabelkou Balenciaga Le City, ikonickým modelem z prvního desetiletí 21. století, který v současnosti zažívá návrat na popularitě. Nadměrné sluneční brýle a černé sandály na nízkém podpatku dále strukturovaly siluetu. Tyto detaily dodávají outfitu městštější a sofistikovanější rozměr a ukazují, že look inspirovaný oblečením na doma se dá perfektně hodit i na večerní vycházku do města.

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Pyžama se etablují jako samostatný módní trend.

Pyžamo, které bylo dlouho považováno za oděv striktně vyhrazený pro soukromou sféru, si postupně získalo své místo v kolekcích konfekce. Návrháři již několik sezón přehodnocují jeho zásady prostřednictvím splývavých setů, lehkých materiálů a volných střihů určených pro nošení mimo domov.

Tento vývoj také odráží širší posun v oděvních návycích. Pohodlí nyní hraje ústřední roli při výběru módy, aniž by se obětovalo úsilí o eleganci. Oblečení inspirované domácím oblečením přesně splňuje toto nové očekávání.

Anne Hathaway svým nebesky modrým outfitem, který byla spatřena v New Yorku, dokonale ilustruje vývoj současných trendů, kde se pohodlí a elegance již vzájemně nevylučují. Proměnou oděvu inspirovaného pyžamem v sofistikovaný městský outfit herečka potvrzuje rostoucí atraktivitu plynulejší, pohodlnější a rozhodně moderní módy.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Jsem Fabienne, autorka pro webové stránky The Body Optimist. S nadšením se zabývám silou žen ve světě a jejich schopností ho změnit. Věřím, že ženy mají jedinečný a důležitý hlas, a cítím se motivována přispět k prosazování rovnosti. Snažím se co nejvíce podporovat iniciativy, které povzbuzují ženy, aby se postavily a byly slyšet.
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