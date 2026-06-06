Nejnovější vintage plážový look Belly Hadid vzbudil rozruch

Americká modelka Bella Hadid se zdá být se svým image spokojenější než kdy dříve. Po hojně diskutovaném vystoupení v Cannes zveřejnila na Instagramu sérii fotografií z paluby jachty na francouzské riviéře, na kterých má na sobě výrazně retro plážový outfit, což vyvolalo reakce všech jejích fanoušků.
Ocelově modrý jednodílný oblek od Miyake Design Studio
Na fotografiích, které sdílela Bella Hadid, její silueta ostře vyniká na pozadí bělosti mostu. Má na sobě tmavě ocelově modré jednodílné plavky, které byly označeny za výtvor prestižního japonského módního domu Miyake Design Studio – založeného legendárním návrhářem Isseym Miyakem a nyní proslulého svými funkčními a moderními designy.
Design plně vychází z technické jednoduchosti. Bezrukávový střih „tílka“, rovný kulatý výstřih a tmavý nápis na přední straně: všechny znaky minimalistického sportovního oblečení jsou přítomny. Tento přístup se značně liší od okázalých siluet, které jsou často spojovány s plážemi Saint-Tropez, a dokonale ladí s charakteristickým stylem Belly Hadid, známé pro svou zálibu ve strukturovaných střizích a grafických objemech.
Retro střih s výrazným nádechem 90. let
Detailem, který dělá ten rozdíl, je vysoký výstřih v bocích. Styl s „vysokým výstřihem“, který přímo připomíná uniformy olympijských plavců z 90. let nebo ikonické kousky z filmu „Pobřežní hlídka“, které se v té době zpopularizovaly.
Právě to vyvolalo reakci fanoušků v komentářích, přičemž mnozí to vnímali jako jasný odkaz na estetiku „devadesátkového popu“, ke které se mnoho modelek generace Belly Hadid vrací v posledních několika sezónách. Tento střih má také specifický vizuální efekt: prodlužuje siluetu a navrací jednodílným plavkám jejich plnou grafickou šíři.
Sluncem políbená krása a obdélníkové brýle
Co se týče účesu, Bella Hadid zvolila zcela uvolněný vzhled. Karamelové blond vlasy, stále vlhké od slunce a rozcuchané mořským vánkem, měla buď sčesané dozadu přes ramena, nebo ponechané volné. To odráželo jednoduchost šatů, které měla na sobě, a dokonale zapadalo do trendu „čistých plážových vlasů“, který stylisté módních časopisů každé léto rádi oživují.
Na tváři opálená pleť a obdélníkové černé sluneční brýle, které dodávají vzhledu finální grafický nádech. Minimalistické šperky, decentní doplňky: vše na vzhledu jasně evokuje plážovou atmosféru, bez sebemenších přehánění.
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Vzhled připomínající její kosmetickou značku
Tato série fotografií není náhoda. Bella Hadid v současné době prochází rušným obdobím pro svou kosmetickou značku Ôrəbella, kterou spustila v roce 2024 a kterou nadále aktivně propaguje na sociálních sítích. Několik jejích nedávných vystoupení v Cannes a Saint-Tropez se zdá být koncipováno jako přímé vizuální rozšíření olfaktorního a chromatického vesmíru značky. Každý příspěvek proto sděluje stejné poselství: vysílat zářivý a rozhodně přirozený duch.
S tímto ocelově modrým jednodílným topem od Miyake Design Studio představuje Bella Hadid jeden ze svých nejúžasnějších letních outfitů. Dokazuje, že se její charakteristický styl neustále vyvíjí – je to směs minimalistické strohosti, vlivů 90. let a její vlastní jedinečné, živé energie. Tento top bude letos na plážích jistě hitem.