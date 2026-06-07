V dlouhé sukni tato influencerka s křivkami dokazuje, že i jeden detail může znamenat velký rozdíl.

Fabienne Ba.
@militzayovanka / Instagram

Během návštěvy French Open 2026 francouzsko-srbská tvůrkyně obsahu Militza Yovanka (@militzayovanka) opět prokázala svůj talent pro elegantní vzhled. Jejím tajemstvím je dlouhá modrá sukně, ale především smysl pro styl, díky kterému je každý detail vzácný.

Dlouhá, splývavá modrá sukně, která strukturuje siluetu

Na fotografiích zveřejněných na sociálních sítích si Militza Yovanka (@militzayovanka) vybrala kousek, který na nositelku jako první zapůsobí svou jednoduchostí: dlouhá modrá sukně z plynulé, lesklé látky, která dokonale splývá s tělem, aniž by ho stahovala. Střih s vysokým pasem vytváří elegantní svislou linii a mírně rozšířený lem dodává pohyb s každým krokem.

Volba modré – syté, téměř námořnické – je vším, jen ne nevýznamná. Tato univerzálně lichotivá barva zde hraje dvojí roli: zjemňuje siluetu a zároveň jí dodává sofistikovaný rozměr, který se dokonale hodí k elegantní atmosféře Roland-Garros. Je to přístup věrný tichému duchu turnaje, ale zároveň se výrazně odchyluje od ultraklasických střihů očekávaných na tomto typu akce.

Detail, který mění všechno: umění stylingu

Právě styling povyšuje celý outfit na úroveň módního prohlášení. Jak Militza Yovanka (@militzayovanka) ilustruje v každém ze svých příspěvků, jediný dobře zvolený detail může proměnit jednoduchý outfit ve skutečné stylové prohlášení. Přiléhavý top vyvažující objem sukně, volba strukturované kabelky, perfektně změřené doplňky nebo decentní barevný akcent: to jsou mikro rozhodnutí, která dělají veškerý rozdíl.

Módní lekce, která přesahuje věčnou debatu o tom, „který kousek je vhodný pro jaký typ postavy“. Více než samotný oděv je důležitý jeho záměr. A Militza Yovanka (@militzayovanka) se zdá být tomuto přístupu dokonale přizpůsobila a každý svůj vzhled konstruuje jako vizuální rovnici pečlivě naplánovanou do nejmenšího detailu.

„Modelka plus-size“: stále diskutovanější označení

Ačkoli je Militza Yovanka v médiích pravidelně označována jako „plus-size modelka“ nebo „influencerka s křivkami“, samotný termín je již několik let předmětem debat. Proč nadále kategorizovat modelky podle jejich velikosti, když muži se na toto kritérium téměř nikdy neomezují? Proč tato „nálepka“, když postavy jako ona ve skutečnosti představují drtivou většinu žen?

Francouzsko-srbská tvůrkyně obsahu Militza Yovanka (@militzayovanka) se těmito nálepkami zřejmě příliš nezabývá. Na sociálních sítích raději zdůrazňuje jednoduché sdělení, které už léta zobrazuje jako svůj podpis na TikToku: „Na první místo klademe sebevědomí.“ Tato věta dokonale shrnuje její filozofii – móda by se měla přizpůsobovat všem ženám, a ne naopak.

Touto dlouhou, splývavou modrou sukní, kterou si Militza Yovanka oblékla na Roland Garros, ilustruje pravdu, kterou mnoho stylistů zdůrazňuje už léta: nikdy to není oděv, který tvoří siluetu, ale oko, které ví, jak ji stylizovat. A potvrzuje, obraz za obrazem, že sebevědomí je stále více než kdy jindy tím nejlepším doplňkem.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Jsem Fabienne, autorka pro webové stránky The Body Optimist. S nadšením se zabývám silou žen ve světě a jejich schopností ho změnit. Věřím, že ženy mají jedinečný a důležitý hlas, a cítím se motivována přispět k prosazování rovnosti. Snažím se co nejvíce podporovat iniciativy, které povzbuzují ženy, aby se postavily a byly slyšet.
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