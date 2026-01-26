Search here...

Ve svých 38 letech si tato modelka dovoluje nosit krátký look i ve sněhu.

Julia P.
@rosiehw/Instagram

Britská modelka a podnikatelka Rosie Huntington-Whiteleyová pózovala během dovolené v rakouských Alpách v bílém oblečení pod krémovým kabátem z umělé kožichu, sladěnou čepicí a nadýchanými botami na pozadí zasněžených hor. Tento kontrast mezi její pletí a polárním chladem způsobil na Instagramu senzaci a nasbíral miliony zhlédnutí.

Styl „après-ski“

Na svém instagramovém karuselu z 9. ledna 2026 pózuje Rosie Huntington-Whiteley v outfitu Alo Yoga: minimalistický bílý trojúhelníkový top, zkrácená bunda z opulentní umělé kožešiny a nadýchaná čepice, to vše zatímco stojí ve sněhu sahajícím až po kotníky. Bundu částečně rozepne, aby odhalila břicho, a její vlnité blond vlasy padají přes kožešinu na pozadí alpských chat. Tento vzhled je typický pro její „minimalistickou glamour“ estetiku.

Fanoušci jsou v plamenech, ti, co se bojí, jsou ve střehu.

Komentáře překypují obdivem: „Jsi bohyně,“ nebo „Jak se ti daří vypadat ve sněhu tak dokonale?“ Mnozí chválí její odvahu a postavu po těhotenství. Jiní se však zimy obávají: „Nemrzne jí v tak krátkém oblečení?“ , „Je tak krásná, ale je mi kvůli ní zima!“ , „Jak je možné, že jí není zima?“ . Mezi fascinací a znepokojením příspěvek nenechává nikoho lhostejným a fotografie nadále generuje reakce a tisíce lajků a sdílení.

Rosie Huntington-Whiteley znovuobjevuje zimní eleganci v bílém outfitu do sněhu a dokazuje, že elegance a nádech vzrušení mohou koexistovat. Nastoluje styl, který rozděluje názory, aby si lépe získala lidi.

Jsem novinářka Julia, která s nadšením objevuje a sdílí poutavé příběhy. S kreativním stylem psaní a bystrým okem se snažím vdechnout život široké škále témat, od současných trendů a společenských problémů až po kulinářské lahůdky a tajemství krásy.
Oblečená v leopardím vzoru, postava této zpěvačky způsobuje senzaci

