Demi Moore a její dcery, oblečené v pyžamech, způsobují letos o Vánocích senzaci.

Léa Michel
Demi Moore při každém svém vystoupení vyzařuje eleganci a přirozené kouzlo. Na Vánoce se hollywoodská herečka rozhodla vyměnit své outfity z červeného koberce za útulný vzhled. Obklopena svými třemi dcerami – Rumer, Scout a Tallulah Willis – Demi Moore sdílela sérii naprosto rozkošných rodinných fotografií, kde všechny měly na sobě shodné sváteční pyžama.

Dojemné rodinné setkání

V příspěvku sdíleném na Instagramu Demi Moore nabídla letmý pohled na své útulné rodinné Vánoce. Den byl plný smíchu, zvířat a nádherně teplé zimní atmosféry. Herečka a její dcery pózovaly bok po boku, obklopené svými blízkými, všechny oblečené ve sladěných červenobílých kostkovaných oblecích. Scénu doplnila Demi čepice Santy, která jinak hřejivé atmosféře dodala hravý nádech.

Popisek příspěvku „Ho Ho Ho... Psi, kachny, pyžamo a sníh 🐕🦆😴❄️“ dokonale shrnuje ducha jednoduchosti a přátelskosti, která z těchto obrázků vyzařuje. Mezi psy, kachnami a sněhem rodina Mooreových upřednostňuje potěšení z toho, že jsou spolu.

Jsou si tak blízcí, že vypadají jako dvojčata

Uživatele internetu zarazila až neuvěřitelná podobnost mezi Demi Moore a jejími dcerami. S identickými úsměvy, dlouhými hnědými vlasy a blízkým poutem se tyto čtyři ženy zdají být doslova kopiemi jedna druhé. Pod příspěvkem se hrnuly lichotivé komentáře: „Dokonalá dvojčata!“ nebo „Šarm je v genech!“

Tyto tři mladé ženy, které se narodily z jejího předchozího manželství s Brucem Willisem, si udržují blízké rodinné pouto i po rozchodu rodičů. Navzdory hercově nepřítomnosti na fotografiích zůstávají Demi a Bruce sjednoceni kolem svých dětí, což je pouto, které se ještě více posílilo od diagnózy demence, kterou Demi Moore s empatií podporuje.

Vánoce plné laskavosti a klidu

Mezi propagačními turné a okouzlujícími vystoupeními si Demi Moore zřejmě užívá každou klidnou chvíli se svou rodinou. Po náročném roce si herečka dopřává zaslouženou pauzu a dokazuje, že umí bravurně skloubit veřejný a rodinný život.

Ať už v pyžamu nebo v slavnostních šatech, Demi Moore ztělesňuje onu uvolněnou eleganci, která je pro ni jedinečná – upřímnou jednoduchost, která je jejím největším kouzlem.

Monica Bellucci si v 61 letech zvolila novou barvu vlasů, která změnila všechno.

