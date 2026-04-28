Tyto kožené šaty, které nosí herečka Kerry Washington, skrývají nečekaný detail

@kerrywashington / Instagram

Americká herečka, producentka a režisérka Kerry Washingtonová předvedla 25. dubna 2026 v Kalifornii na akci FYC televize Apple TV k uvedení svého seriálu „Imperfect Women“ jeden ze svých nejvýraznějších outfitů. Květinový detail rozhodně přitáhl pozornost.

Bílé květy, které jako by se vznášely

Kerry Washington si z kolekce Erdem podzim/zima 2026 vybrala dlouhé šaty vyrobené ze strukturované, nabírané černé kůže. Pohled okamžitě upoutal kontrast mezi kůží a bílými květinovými aplikacemi. Tyto trojrozměrné prvky, zdánlivě oddělené od šatů, dodaly romantický a téměř surrealistický rozměr materiálu, který je obvykle spojován s drsností. Celý outfit doplnil robustní černý choker, ozdobený také bílou květinou na boku, která motiv šatů prodlužuje i do doplňků.

Aby Kerry Washington nepřehlušila celkový vzhled, zvolila růžový make-up s kouřovými očima a vlasy stažené do elegantního nízkého drdolu. Přesná rovnováha mezi sofistikovaností a intenzitou, věrná hereččině charakteristickému stylu na červeném koberci.

„Nedokonalé ženy“, seriál, který ji zaměstnává celé jaro

Seriál „Nedokonalé ženy“ sleduje následky vraždy bohaté ženy a temná tajemství, která její přátelé odhalují o jejím životě. V seriálu hrají americká herečka Kerry Washington, americká herečka Kate Mara, britsko-americká herečka Elisabeth Moss a švédsko-americký herec Joel Kinnaman. Kerry Washington hraje Eleanor, morálně nejednoznačnou postavu – a tuto složitost se evidentně rozhodla rozšířit i na výběr oblečení pro propagační akce.

Herečka, která promění každou propagaci v módní moment

Od začátku propagační kampaně k seriálu „Nedokonalé ženy“ Kerry Washington předvádí řadu výrazných outfitů: nejprve krajkovou siluetu Zuhair Murad, postavenou na korzetu inspirovaném budoárem a kalhotách s širokými nohavicemi celých z černé krajky, a nyní tyto šaty Erdem s visícími květinami. Dva odlišné světy, jedno mistrovství v kontrastu.

Tímto vystoupením Kerry Washingtonová opět potvrzuje svůj bezchybný smysl pro styl a schopnost proměnit každou propagační akci v módní moment. Jedna věc je jistá: turné „Imperfect Women“ nás bude i nadále inspirovat.

Jsem Fabienne, autorka pro webové stránky The Body Optimist. S nadšením se zabývám silou žen ve světě a jejich schopností ho změnit. Věřím, že ženy mají jedinečný a důležitý hlas, a cítím se motivována přispět k prosazování rovnosti. Snažím se co nejvíce podporovat iniciativy, které povzbuzují ženy, aby se postavily a byly slyšet.
Article précédent
„Kancelářská siréna“: módní hazard zpěvačky Dua Lipy fascinuje stejně jako svádí
Article suivant
„Bez filtrů“: Zpěvačka Kesha překvapuje snímky, které jsou přirozené i odvážné

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

