Tyto kožené šaty, které nosí herečka Kerry Washington, skrývají nečekaný detail

Americká herečka, producentka a režisérka Kerry Washingtonová předvedla 25. dubna 2026 v Kalifornii na akci FYC televize Apple TV k uvedení svého seriálu „Imperfect Women“ jeden ze svých nejvýraznějších outfitů. Květinový detail rozhodně přitáhl pozornost.
Bílé květy, které jako by se vznášely
Kerry Washington si z kolekce Erdem podzim/zima 2026 vybrala dlouhé šaty vyrobené ze strukturované, nabírané černé kůže. Pohled okamžitě upoutal kontrast mezi kůží a bílými květinovými aplikacemi. Tyto trojrozměrné prvky, zdánlivě oddělené od šatů, dodaly romantický a téměř surrealistický rozměr materiálu, který je obvykle spojován s drsností. Celý outfit doplnil robustní černý choker, ozdobený také bílou květinou na boku, která motiv šatů prodlužuje i do doplňků.
Aby Kerry Washington nepřehlušila celkový vzhled, zvolila růžový make-up s kouřovými očima a vlasy stažené do elegantního nízkého drdolu. Přesná rovnováha mezi sofistikovaností a intenzitou, věrná hereččině charakteristickému stylu na červeném koberci.
„Nedokonalé ženy“, seriál, který ji zaměstnává celé jaro
Seriál „Nedokonalé ženy“ sleduje následky vraždy bohaté ženy a temná tajemství, která její přátelé odhalují o jejím životě. V seriálu hrají americká herečka Kerry Washington, americká herečka Kate Mara, britsko-americká herečka Elisabeth Moss a švédsko-americký herec Joel Kinnaman. Kerry Washington hraje Eleanor, morálně nejednoznačnou postavu – a tuto složitost se evidentně rozhodla rozšířit i na výběr oblečení pro propagační akce.
Herečka, která promění každou propagaci v módní moment
Od začátku propagační kampaně k seriálu „Nedokonalé ženy“ Kerry Washington předvádí řadu výrazných outfitů: nejprve krajkovou siluetu Zuhair Murad, postavenou na korzetu inspirovaném budoárem a kalhotách s širokými nohavicemi celých z černé krajky, a nyní tyto šaty Erdem s visícími květinami. Dva odlišné světy, jedno mistrovství v kontrastu.
Tímto vystoupením Kerry Washingtonová opět potvrzuje svůj bezchybný smysl pro styl a schopnost proměnit každou propagační akci v módní moment. Jedna věc je jistá: turné „Imperfect Women“ nás bude i nadále inspirovat.