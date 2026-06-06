Zpěvačka Olivia Rodrigo způsobila senzaci v krajkovém outfitu

Americká zpěvačka, skladatelka, hudebnice a herečka Olivia Rodrigo se nikdy nezdál být sebevědomější ve svém stylu. Pro nedávné focení pro editoriál, které bylo zveřejněno před jejím třetím albem, zvolila outfit, kde se krajka mísí s propracovanými textilními ozdobami. A výsledek okamžitě způsobil senzaci na sociálních sítích.
Malý top z vyšívané krajky s nádechem haute couture
Olivia Rodrigo se objevuje v malém krajkovém topu od Versace ve stylu podprsenky. Top, vymodelovaný jako skutečné umělecké dílo, je ozdoben zdobenou kovovou výšivkou a orámován černým lemováním, které zdůrazňuje mistrovské zpracování látky. Pod teplým ateliérovým osvětlením se v intarzovaných kamenech odrážejí zlatavé třpytky, což dodává celé siluetě téměř filmovou kvalitu.
Struktura živůtku – někde mezi zdobenou krajkou a složitým kovovým zpracováním – evokuje jak haute couture z prvního desetiletí prvního desetiletí, tak i současné italské večerní šaty. Odvážná volba, dokonale zakořeněná v „goticko-luxusní“ estetice, kterou Olivia Rodrigo zkoumá již několik sezón.
Redakční silueta, někde mezi černou a lesklou
Jako doplněk k tomu Olivia Rodrigo zvolila strukturovanou sukni s vysokým pasem v tmavých tónech, která vytváří ostře kontrast s lehkostí topu. Focení, které vyfotil Ryan McGinley, si zakládá na póze: paže zvednuté nad hlavu, záda opřená o texturovanou zeď, pohled upřený přímo před sebe.
Téměř sochařský snímek nabývá nádechu redakčního portrétu z jiné éry – jako by se diva z 50. let ponořila do dnešních módních kodexů. Sošné zlaté náušnice prodlužují svislé linie siluety a dodávají jí přesně to správné množství kovového lesku, které odráží výšivku na horní části.
Na frontě krásy, vesmír starého Hollywoodu
Co se týče účesu, Olivia Rodrigo si zamilovala pohyb. Její hnědé vlasy byly upravené do dlouhých, jemných vln vlajících ve větru a jemně rámovaly její tvář. Tento vzhled kontrastoval s grafickou strohostí jejího oblečení a dodával celému focení přirozený nádech.
Pro svůj make-up zvolila zářivou pleť, definované oči a tmavě bobulově – téměř granátově – odstíny rtů, které celému vzhledu dodaly ten nejdramatičtější nádech. Tento přístup byl přímo inspirován velkými ikonami americké kinematografie 50. let.
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Módní podpis, který se prosazuje svým novým albem
Toto vystoupení není náhoda. Olivia Rodrigo se chystá vydat své třetí studiové album s názvem „you seem dost sad for a girl so in love“ (Zdá se, že jsi docela smutná na dívku tak zamilovanou), které vyjde 12. června. A každé její vystoupení v posledních týdnech jako by obraz po obrazu budovalo vizuální vesmír tohoto nového díla: gotické odkazy, propracovaná krajka, tmavé palety s kovovými detaily.
Tato stylistická proměna zdaleka není bezvýznamná pro někoho, kdo ještě před pár lety hrál primárně kartu „barevného teenagerského popu“. Dnes se zdá, že Olivia Rodrigo předvádí uvědomělejší a narativní módu – kde je každý outfit koncipován jako fragment příběhu, který má být vyprávěn.
S tímto malým vyšívaným krajkovým topem od Versace předvádí Olivia Rodrigo jeden ze svých nejlepších módních projevů roku. Jen několik dní před vydáním svého nového alba si dává prostor k přetvoření svého image – aniž by obětovala cokoli ze své jedinečnosti. Strategie, která se zdá být dokonale provedena.