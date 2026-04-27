„Kancelářská siréna“: módní hazard zpěvačky Dua Lipy fascinuje stejně jako svádí

Britská zpěvačka a skladatelka Dua Lipa mezi svými cestami vždycky umí předvést svůj styl. Nedávno ve Varšavě zvolila vzhled „kancelářské sirény“ s růžovým hedvábným sakem Gucci, které si oblékla přes černou braletku.
Vzhled „kancelářské sirény“, verze Dua Lipy
Fotografie sdílené na jejím instagramovém účtu zachycují Duu Lipu v bledě růžovém saku od Gucci se špičatými klopami a lesklým povrchem, zapnutém v pase, odhalujícím pod ním černou braletku. Outfit doplňovaly černé kalhoty s vysokým pasem, několik zlatých prstenů, včetně jednoho ve tvaru hada a zásnubního prstenu, a také měkká černá kožená kabelka přes rameno. Způsob, jak narušit profesionální šatník.
Varšava, zastávka dlouhé cestovní sezóny
Tato polská cesta je součástí toho, co se zdá být skutečnou „cestovní érou“ pro Dua Lipu. Jen o několik týdnů dříve byla na safari v Jižní Africe, kde navštívila národní parky Kruger a Sabi Sands. V dubnu byla také spatřena v Palermu na Sicílii, kde se podle Condé Nast Traveler připravovala na svatbu se snoubencem Callumem Turnerem ve Villa Igiea, hotelu Rocco Forte. Zasnoubení bylo potvrzeno na červen 2025.
S tímto mistrně vytvořeným lookem „kancelářské sirény“ Dua Lipa opět potvrzuje svůj talent proměnit každý vzhled v netrpělivě očekávaný módní okamžik. Zavádí narativní styl, kde každý outfit vypráví nový příběh její současné éry. Jedna věc je jistá: kamkoli jde, všechny oči se upírají na ni.