„Kancelářská siréna“: módní hazard zpěvačky Dua Lipy fascinuje stejně jako svádí

Fabienne Ba.
@dualipa / Instagram

Britská zpěvačka a skladatelka Dua Lipa mezi svými cestami vždycky umí předvést svůj styl. Nedávno ve Varšavě zvolila vzhled „kancelářské sirény“ s růžovým hedvábným sakem Gucci, které si oblékla přes černou braletku.

Vzhled „kancelářské sirény“, verze Dua Lipy

Fotografie sdílené na jejím instagramovém účtu zachycují Duu Lipu v bledě růžovém saku od Gucci se špičatými klopami a lesklým povrchem, zapnutém v pase, odhalujícím pod ním černou braletku. Outfit doplňovaly černé kalhoty s vysokým pasem, několik zlatých prstenů, včetně jednoho ve tvaru hada a zásnubního prstenu, a také měkká černá kožená kabelka přes rameno. Způsob, jak narušit profesionální šatník.

Varšava, zastávka dlouhé cestovní sezóny

Tato polská cesta je součástí toho, co se zdá být skutečnou „cestovní érou“ pro Dua Lipu. Jen o několik týdnů dříve byla na safari v Jižní Africe, kde navštívila národní parky Kruger a Sabi Sands. V dubnu byla také spatřena v Palermu na Sicílii, kde se podle Condé Nast Traveler připravovala na svatbu se snoubencem Callumem Turnerem ve Villa Igiea, hotelu Rocco Forte. Zasnoubení bylo potvrzeno na červen 2025.

S tímto mistrně vytvořeným lookem „kancelářské sirény“ Dua Lipa opět potvrzuje svůj talent proměnit každý vzhled v netrpělivě očekávaný módní okamžik. Zavádí narativní styl, kde každý outfit vypráví nový příběh její současné éry. Jedna věc je jistá: kamkoli jde, všechny oči se upírají na ni.

Jsem Fabienne, autorka pro webové stránky The Body Optimist. S nadšením se zabývám silou žen ve světě a jejich schopností ho změnit. Věřím, že ženy mají jedinečný a důležitý hlas, a cítím se motivována přispět k prosazování rovnosti. Snažím se co nejvíce podporovat iniciativy, které povzbuzují ženy, aby se postavily a byly slyšet.
Toto duo, které si vybrala Harper Beckham, by se mohlo stát inspirací sezóny.

Toto duo, které si vybrala Harper Beckham, by se mohlo stát inspirací sezóny.

Když Victoria Beckham oslavovala v New Yorku svou novou spolupráci se značkou Gap, byla to její dcera Harper,...

Herečka Meryl Streep se během rozhovoru rozplakala.

Reklamní rozhovory zřídka nabízejí takové momenty. Americká herečka Meryl Streepová, která se objevila na stanici France 2 u...

V 52 letech má herečka Tori Spelling na sobě průsvitný outfit, který vyvolává reakce.

Pro obyčejný večer v západním Hollywoodu byl potřeba „mimořádný“ vzhled. Americká herečka, mediální osobnost a spisovatelka Tori Spelling...

Tento „odvážný“ vzhled 67leté zpěvačky Madonny nenechává nikoho lhostejným

Madonna nikdy nedělá věci polovičatě a 25. dubna 2026 v západním Hollywoodu nebylo výjimkou. Při svém překvapivém vystoupení...

Zpěvačka Becky G způsobila senzaci s tímto rozparkem a flitrovaným outfitem.

23. dubna 2026 se v Telemundo Center v Miami konal galavečer Billboard Latin Women in Music a Becky...

Když Tom Holland tančil balet: záběry z roku 2017 se staly virálními

Na sociálních sítích se opět šíří snímky z roku 2017, na kterých Tom Holland cvičí klasický tanec. Tyto...