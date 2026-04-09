Lisa Kudrow, herečka ze seriálu „Přátelé“, prozrazuje, proč se cítila jako „šestá“

Extrait de la série « Friends »

Lisa Kudrow, celosvětově známá pro svou roli Phoebe Buffay v seriálu „Přátelé“, nedávno hovořila o trochu rafinovanějším pocitu ohledně svého místa ve slavném obsazení. V rozhovoru pro The Independent americká herečka vysvětlila, že se někdy cítila, jako by byla vnímána jako „šestá“ členka skupiny, a to i přes celosvětový úspěch seriálu, který se vysílal v letech 1994 až 2004.

Nečekaná umělecká svoboda

Lisa Kudrow prozrazuje, že v prvních letech seriálu se od její kariéry zdálo, že se od ní nic moc neočekává. „Nikomu na mně doopravdy nezáleželo,“ vysvětluje a dodává, že někteří lidé v jejím profesním kruhu ji označovali za „šestou Přítelkyni“. Tato představa podle ní odrážela nedostatek vize ohledně příležitostí, které se jí v té době mohly otevřít.

I když se tato situace mohla zdát znepokojivá, Lisa Kudrow věří, že jí také dala určitou svobodu v jejích profesních rozhodnutích. Absence konkrétních očekávání jí umožnila prozkoumat různé role ve filmu a televizi, a to vedle práce na seriálu „Přátelé“.

Mezi jejími projekty v tomto období bylo několik filmů uvedených v 90. letech, které jí pomohly diverzifikovat její uměleckou kariéru. Vysvětluje, že teprve po určitých úspěších začal filmový průmysl zvažovat více nabídek, zejména v žánru romantické komedie.

Role, která se stala ikonickou

Navzdory tomuto počátečnímu pocitu je postava Phoebe Buffay dnes považována za jednu z nejpamátnějších v seriálu. Lisa Kudrow za svůj výkon dokonce v roce 1998 získala cenu Emmy za vynikající herečku ve vedlejší roli v komediálním seriálu.

Phoebe Buffay svým jedinečným humorem a svéráznou osobností přispěla k identitě seriálu „Přátelé“ spolu s pěti dalšími hlavními postavami, které ztvárnili Jennifer Aniston, Courteney Cox, David Schwimmer, Matt LeBlanc a Matthew Perry. V průběhu let se seriál stal mezinárodním kulturním centrem, vysílán v mnoha zemích a dodnes hojně sledován prostřednictvím streamovacích platforem.

Kariéra poznamenaná rozmanitými možnostmi

Po skončení seriálu „Přátelé“ se Lisa Kudrow věnovala rozmanité kariéře, střídavě se věnovala filmovým rolím a psaní či produkci. Podílela se zejména na tvorbě seriálů jako „The Comeback“ a „Web Therapy“, kde zkoumala různé narativní formáty.

Když se Lisa Kudrow ohlíží za svými zkušenostmi ze seriálu „Přátelé“, vrhá světlo na někdy přehlížený aspekt televizního úspěchu. Za image všeobecně uznávaného seriálu herečka hovoří o cestě poznamenané nejistotou, ale také tvůrčí svobodou, která pomohla utvářet její kariéru. I dnes zůstává její ztvárnění Phoebe Buffay jedním z ikonických prvků seriálu a potvrzuje trvalý dopad této role na populární kulturu.

