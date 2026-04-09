Anne Hathawayová si zopakovala ikonickou ofinu z filmu "Ďábel nosí Pradu"

Anne Hathaway dans « Le diable s'habille en Prada »

Během propagačního turné k filmu „Ďábel nosí Pradu 2“ Anne Hathawayová zaujala účesem připomínajícím jeden z nejpamátnějších outfitů z prvního filmu. Americká herečka se vrátila k ikonické ofině spojené s její postavou Andyho Sachse, která se od roku 2006 stala nedílnou součástí kosmetického kousku.

Střih vlasů, který se ve filmu stal ikonickým

Anne Hathawayová zaujala celou generaci svou rolí Andy Sachsové ve filmu „Ďábel nosí Pradu“. Mezi vizuálními prvky spojenými s postavou se rovná ofina svázaná do strukturovaného culíku stala jedním z charakteristických účesů filmu. Během propagace pokračování se herečka objevila s účesem připomínajícím tento dnes již ikonický vzhled.

Tato stylistická volba odráží vizuální svět filmu, silně ovlivněný módou. Účes Andyho Sachse odráží vývoj postavy ve filmu a symbolizuje jeho postupné ponoření se do luxusního a mediálního průmyslu.

Zobrazit tento příspěvek na Instagramu

Příspěvek sdílený uživatelem Anne Hathaway (@annehathaway)

Návrat ikony krásy z prvního desetiletí prvního desetiletí

Od uvedení prvního filmu je charakteristická ofina Andyho Sachse pravidelně uváděna jako jeden z určujících účesů prvního desetiletí 21. století. Současné trendy ukazují obnovený zájem o styly inspirované touto dobou, a to jak v módě, tak v kosmetice. Několik odborníků pozoruje návrat strukturovaných střihů v kombinaci s přirozenějšími úpravami, což odráží posun směrem k méně striktním stylům.

Ústřední vizuální prvek ve filmovém vesmíru

Film „Ďábel nosí Pradu“ je známý svým vlivem na populární kulturu a vnímání módního průmyslu. Stylistické proměny hlavní postavy přispívají k vyprávění a ilustrují osobní a profesní změny, kterými prochází. Návrat tohoto prvku v propagaci druhého filmu podtrhuje důležitost vizuální kontinuity v komunikační strategii série.

Účes Anne Hathawayové ukazuje, jak určité styly mohou zůstat přítomny v kolektivní představivosti i roky po svém objevení na plátně. Znovuobjevením tohoto vzhledu herečka pomáhá znovu zaměřit pozornost na ikonu krásy spojenou s jedním z nejčastěji citovaných filmů, pokud jde o módu v kinematografii. Tento druh vizuálního pokývnutí přispívá k zájmu veřejnosti o uvedení nového filmu.

Jsem Fabienne, autorka pro webové stránky The Body Optimist. S nadšením se zabývám silou žen ve světě a jejich schopností ho změnit. Věřím, že ženy mají jedinečný a důležitý hlas, a cítím se motivována přispět k prosazování rovnosti. Snažím se co nejvíce podporovat iniciativy, které povzbuzují ženy, aby se postavily a byly slyšet.
Article précédent
Lisa Kudrow, herečka ze seriálu „Přátelé“, prozrazuje, proč se cítila jako „šestá“

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

