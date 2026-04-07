„Jsem nadšená, že můžu hrát starší ženy“: Lisa Kudrow se ve svých 62 letech rozhodla přijmout svůj věk bez botoxu

Anaëlle G.
Extrait de ma série « No Good Deed »

Lisa Kudrow, celosvětově známá pro roli Phoebe Buffay v úspěšném seriálu „Přátelé“, nyní s klidem vstupuje do nové kapitoly své kariéry. Ve svých 62 letech vysvětluje, že se rozhodla přestat používat botox, raději akceptovat přirozené stárnutí obličeje a zaměřit se na role odpovídající jejímu věku.

Herečka, která vyžaduje role odpovídající věku.

V rozhovoru pro The Hollywood Reporter Lisa Kudrow hovořila o nedávné zkušenosti, která ji vedla k přehodnocení používání kosmetických procedur. Poté, co v 60 letech poprvé vyzkoušela botox, Kudrow uvedla, že se u ní objevily vedlejší účinky, které nesplnily její očekávání. Vysvětlila, že změny způsobily podráždění: „Myslím, že to přispělo k podráždění mých očí a tomuto podivnému znaménku na čele, takže s tím už asi mám konec.“ Tváří v tvář tomuto neuspokojivému výsledku se herečka rozhodla v tomto typu léčby nepokračovat.

Kromě estetického aspektu Lisa Kudrow zdůrazňuje své nadšení pro ztvárnění starších postav na plátně. „Jsem nadšená, že mohu hrát starší ženy,“ vysvětluje a zdůrazňuje důležitost rozmanitého věkového zastoupení ve filmovém a televizním průmyslu. Tento postoj je součástí širšího vývoje v tomto odvětví, kde se otázce viditelnosti žen nad 50 let věnuje stále větší pozornost. Stále více hereček požaduje role, které odrážejí pluralitu životních cest a zkušeností, daleko od standardů, které dlouho upřednostňoval Hollywood.

Lisa Kudrow také zdůrazňuje, že její vztah k vzhledu se v průběhu času vyvíjel. Říká, že postupně přijímá myšlenku, že vypadá jako starší žena, a zároveň se i nadále věnuje svému řemeslu se stejnými uměleckými standardy.

Vývoj standardů krásy

Prohlášení Lisy Kudrowové přichází v době, kdy se standardy krásy postupně vyvíjejí směrem k inkluzivnějšímu zastoupení různých věkových kategorií. Mnoho veřejně známých osobností nyní podporuje diferencovanější přístup ke stárnutí a zdůrazňuje spíše sebepřijetí než systematické úsilí o kosmetické proměny.

Aniž by odsuzovala individuální volby týkající se kosmetické medicíny, Lisa Kudrow zdůrazňuje svou touhu „upřednostňovat image věrnou současnému vzhledu“. Tento postoj je v souladu s širším hnutím, které si cení autenticity a rozmanitosti životních cest.

Lisa Kudrow tak potvrzuje svou touhu ztvárňovat postavy odpovídající jejímu věku a zkušenostem. Tím, že se rozhodla vzdát se botoxu, zdůrazňuje osobní vizi stárnutí, založenou na přijetí a kontinuitě své umělecké cesty. Tento přístup přispívá k rozšíření zastoupení žen na obrazovce a podporuje otevřenější diskusi o vývoji standardů krásy.

Móda mě vášnivě baví a neustále hledám trendy, které odrážejí naši dobu. Ráda pozoruji, jak se lidé oblékají, proč to dělají a co o nás móda odhaluje. Kromě přehlídkových mol a siluet mě skutečně fascinují příběhy.
U bazénu Kylie Jenner oživuje trend z prvního desetiletí prvního desetiletí.
„Harmonická tvář": Esther Expósito fascinuje svou elegancí

