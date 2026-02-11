Ve svých 43 letech Anne Hathaway volí eleganci a šaty s peřím.

Anne Hathaway nedávno zahájila New York Fashion Week 2026 úžasně elegantním vystoupením. Americká herečka zvolila černé šaty od Ralpha Laurena ozdobené nádechem peří, což v první řadě přehlídky způsobilo značný rozruch.
Šaty s pečlivě promyšlenými detaily
Pro účast na přehlídce Ralph Lauren podzim/zima 2026 si Anne Hathaway vybrala průsvitné černé šaty s vysokým výstřihem a sošnou siluetou. Styl se vyznačoval hlubokým zády, které sahaly až k lemu, zatímco jemné vrstvy krajky vytvářely umělecky promyšlenou souhru průhledností. Dlouhá tylová vlečka a asymetrické krajkové detaily dodaly kompletu rozměr couture. Anne Hathaway si také přehodila přes paže šátek s čokoládovým peřím ve vintage stylu, jako odkaz na zlatý věk hollywoodského stylu.
Vzhled hodný Mirandy Priestlyové
Anne Hathaway seděla v první řadě s nadměrně velkými černými slunečními brýlemi a vypadala, jako by přímo vystoupila ze své role ve filmu „Ďábel nosí Pradu“. Její vzhled kombinoval sebevědomí a sofistikovanost – dokonalou rovnováhu. Její účes, splývavá pěšinka ve stylu mileniálů v jejích typických hnědých vlasech, dodával ležérní nádech, zatímco pudrově růžový make-up rozzářil její pleť. Několik zlatých šperků – minimalistické náušnice a náramky na zápěstí – dotvářely tento rafinovaný vzhled.
Pocta jejímu návratu do módní kinematografie
Toto vystoupení nemohlo být aktuálnější: Anne Hathaway se připravuje na uvedení filmu „Ďábel nosí Pradu 2“, které je naplánováno na květen. První snímky z natáčení již naznačují návrat Andyho Sachse, sebevědomějšího a stylovějšího než kdy dříve. Někteří to dokonce vnímají jako formu „method dressingu“ – herečka se již ponořuje do své role novinářky, která se stala módní ikonou, a přijímá kodexy newyorské haute couture.
Anne Hathaway na Fashion Weeku nakonec nejenže způsobila senzaci: vytvořila stylové prohlášení. Herečka ztělesňuje nový druh elegance – sofistikovanou, asertivní a oproštěnou od konvencí. Nikdy se nezdála být blíž svému alter egu z filmového plátna (Ďábel nosí Pradu): silná žena, vědomá si své síly a dokonale se cítící v záři reflektorů.