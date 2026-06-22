Modelka Emily Ratajkowski, svobodná matka po rozvodu, vysvětluje, proč tuto nálepku odmítá.

Americká modelka, herečka a autorka Emily Ratajkowski odmítá být definována jednou nálepkou. V osobní eseji publikované na The Cut se zamýšlela nad svou zkušeností jako svobodné matky po rozvodu – a nad svým odmítnutím nálepky „rozvedená svobodná matka“, kterou považuje za „reduktivní“.
Odmítnutí reduktivní nálepky
V této introspektivní dráze Emily Ratajkowski líčí rozpad svého manželství s producentem Sebastianem Bear-McClardem, k němuž došlo přibližně šest měsíců po narození jejich syna Slye, kterému je nyní 5 let. Vzali se v roce 2018, rozešli se v roce 2022 a rozvedli se v roce 2025. Přechod k mateřství popisuje jako „brutální posun do nové reality“ během období, které se zdálo „prchavé i nekonečné“.
Jádrem jejího argumentu je její nepohodlí z označení „rozvedená svobodná matka“. Vysvětluje, že se této situace dlouho děsila, než se s ní setkala mnohem dříve než většina žen. „Zažila jsem krach manželství, když mi bylo sotva něco přes třicet,“ píše a odmítá být zaškatulkována do kategorie, kterou považuje za „nespravedlivou“.
Prohlášená za „éru padouchů“
Aby se Emily Ratajkowski s tímto novým životem vyrovnala, zejména s opětovným navázáním kontaktu se ženami, přijala roli: roli „superpadoušky“, „ženy, která od mužů nic nepotřebuje“. Přirovnává se k fiktivním postavám, jako je Poison Ivy nebo Catwoman, a svěřuje se, že život v tomto období v New Yorku jí dal pocit „bohémské a osvobozené existence“. „Byl to můj příběh o původu superpadoušky,“ shrnuje.
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Znovuzískaná jasnost
Emily Ratajkowská však upřímně uznává omezení této postavy. Za brněním necitlivé „padoušky“ se skrývala velmi skutečná zranitelnost. „Navzdory mému výkonu jsem byla stejně dezorientovaná a křehká jako ve dvaceti,“ přiznává s odkazem na „hru na hrdiny bez obsahu“. Toto zjištění ji vedlo k poznání, že nikdy doopravdy nebyla v souladu se svými vlastními aspiracemi.
Oddaný feministický hlas
Toto svědectví je pokračováním závazku Emily Ratajkowské. Již několik let píše uznávané eseje o úloze žen, jako je například její sbírka „Moje tělo“, vydaná v roce 2021, v níž mimo jiné odsuzovala excesy módního a zábavního průmyslu. Právě tento angažovaný styl psaní dává do služeb intimní reflexe.
V této eseji Emily Ratajkowski proměňuje bolestnou osobní zkušenost v širší reflexi nálepek vnucovaných ženám. Tím, že odmítá být definována svým statusem, nám připomíná, že mateřství a rozvod nedefinují identitu. Jde o jasné svědectví, které rezonuje daleko za hranice jejího vlastního osobního příběhu.