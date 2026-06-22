Tento bývalý basketbalista, vysoký 2,31 metru, přešel do filmového průmyslu.

Snil o tom, že se stane basketbalovou hvězdou. Robert Bobroczkyi nakonec zazáří na velkém plátně. S výškou 2,31 metru se tento Rumun vydal na hollywoodskou kariéru, která překvapuje jeho bývalé basketbalové fanoušky.
„Výjimečná“ postava z dětství
Robert Bobroczkyi, narozený 17. července 2000 v rumunském Aradu, vzdoroval očekáváním již od útlého věku. Podle zpráv měřil již v pouhých 8 letech asi 1,88 metru, čímž překonal výšku své matky. Ve 12 letech již předčil svého otce. V dospělosti nyní měří 2,31 metru, což je výjimečná výška, která z něj dělá jednoho z nejvyšších lidí své generace. Tento rychlý růst není lékařskou záhadou: bylo potvrzeno, že netrpí žádnými růstovými abnormalitami, ale jednoduše těží z výjimečné genetické výbavy.
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Rodina špičkových sportovců
Robert Bobroczkyi vděčí za svou „mimořádnou“ postavu z velké části svým rodičům, kteří byli oba uznávanými sportovci. Jeho otec, Zsigmond Bobroczkyi, je bývalý rumunský basketbalový hráč, vysoký 2,16 metru, který hrál po boku giganta NBA Gheorghe Mureșana. Jeho matka, Brunhilde, bývalá volejbalistka a házenkářka, měří 1,85 metru. Mladý Robert, vychovaný v této atletické rodině, přirozeně tíhl k basketbalové kariéře, kde se jeho postava zdála slibovat zářnou budoucnost.
Slibný začátek na hřišti
Atletická kariéra mladého Rumuna začala v roce 2014, kdy ho italský klub Stella Azzurra rekrutoval do své mládežnické akademie. Tam hrál na pozici centra a přispěl k vítězství svého týmu v šampionátu hráčů do 15 let. V roce 2016, kdy byl uznáván pro své střelecké a přihrávkové schopnosti ze střední vzdálenosti, překročil Atlantik a připojil se k prestižnímu institutu SPIRE v Ženevě v Ohiu. Stal se mediální senzací a přiživoval sny o budoucí rumunské hvězdě NBA. Poté pokračoval ve studiu na Rochester Christian University v Michiganu, kde v roce 2022 ukončil svou vysokoškolskou kariéru.
Basketbalovou kariéru brzdily problémy se zády
Ačkoli se jeho kariérní cesta zdála být jasná, fyzická realita nakonec Roberta Bobroczkyiho dostihla. Bývalý basketbalový talent trpí těžkou skoliózou a chronickými bolestmi zad, což jsou přímé důsledky jeho takzvané výjimečné fyzičky.
Tyto zdravotní problémy postupně komplikovaly jeho sportovní aktivity na vysoké úrovni a nakonec ukončily jeho profesionální basketbalové ambice. V roce 2022 v americkém podcastu sám hovořil o „vyhlídce, že se bude muset zaměřit na jiné horizonty“. Přechod popsal jako „obtížný“ pro mladého muže, jehož celý život se do té doby zdál být točen kolem basketbalového hřiště.
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Z basketbalového hřiště na velké plátno s filmem Vetřelec: Romulus
V roce 2024 se osud Roberta Bobroczkyiho nečekaně obrátil. Debutoval ve filmu „Vetřelec: Romulus“, devátém díle hororové ságy režiséra Fede Álvareze. Ztvárnil „Potomka“, hybrida napůl člověka, napůl Xenomorfa, který se objeví v závěrečném dějství filmu.
Herec byl vybrán kvůli své jedinečné postavě: jeho dlouhé, štíhlé tělo a neobvyklá chůze umožnily vdechnout tvorovi život s minimálními digitálními efekty. Velká část představení se spoléhala na líčení a protézy, což vyžadovalo pět až šest hodin přípravy každé ráno.
Výkon chválený celým filmovým štábem
Přestože Robert Bobroczkyi neměl herecké zkušenosti, zapůsobil na celý filmový štáb. Režisér Fede Álvarez jeho práci veřejně pochválil: „Podal neuvěřitelný výkon na někoho, kdo nikdy předtím nic takového neudělal. Být vysoký je jedna věc – vedle Cailee [Spaeny], která měří 1,52 metru, je to kouzlo. Ale on přinesl talent, který nás všechny ohromil.“
Vedoucí vizuálních efektů filmu Daniel Macarin řekl časopisu Variety: „Když jsem poprvé viděl scény s tímto hercem, který měřil přes 2,1 metru, v kostýmu, bylo to děsivé.“ Aby se Robert Bobroczkyi na roli připravil, absolvoval několikaměsíční trénink herectví a jevištního pohybu.
Vedlejší role v Backrooms, další velmi očekávané sérii
Úspěch filmu „Vetřelec: Romulus“ otevřel mladému rumunskému herci dveře do Hollywoodu. V roce 2026 Robert Bobroczkyi pokračoval ve své rozvíjející se kariéře a připojil se k obsazení filmu „Backrooms“, netrpělivě očekávané filmové adaptace hororové série zrozené na sociálních sítích. Bobroczkyi ztvárňuje děsivou bytost, čímž potvrzuje svou pozici herce specializujícího se na znepokojivé postavy nadživotních rozměrů. Je to oblast, ve které kráčí ve stopách dalších skvělých herců, jako byl zesnulý Neil Fingleton („Hra o trůny“, „X-Men“).
Změna kariéry, která rezonuje s mladšími generacemi
Kromě individuálních výkonů rezonuje Robertova Bobroczkyiho kariérní dráha obzvláště s jeho generací. V době, kdy mnoho mladých sportovců čelí zraněním při přerušení kariéry, jeho cesta ukazuje, že je možné se vzpamatovat a proměnit fyzickou vlastnost v profesionální přínos.
Souběžně s hereckou kariérou studuje také kybernetickou bezpečnost na Rochester Christian University, čímž dokazuje, že se odmítá omezovat na jednu jedinou cestu. Tento vícerozměrný přístup vypovídá o jeho přizpůsobivosti.
Robert Bobroczkyi se prosadil z basketbalového hřiště na plátno kin a zažil jeden z nejneočekávanějších kariérních přechodů naší doby. Bývalý rumunský basketbalový talent se etabloval ve dvou filmech jako přední osobnost současné hororové kinematografie. Tato kariérní dráha dokazuje, že konec sportovní kariéry může být také začátkem dalšího dobrodružství – někdy mnohem překvapivějšího, než si kdokoli dokázal představit.