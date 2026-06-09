Outfit tenistky Naomi Osaky v kraťasech a podpatcích vyvolal bouřlivé reakce.

Naomi Ósakaová nadále otřásá tenisovými a módními zákony. Japonská šampionka se nedávno dostala na titulní stránky novin nikoli na oficiálních turnajových kurtech, ale na pařížské akci.
Silueta, která jde proti směru růstu
Na snímcích, které se od té doby objevily, pózuje Naomi Osaka s raketou v ruce na antukovém kurtu postaveném na nádvoří pařížského hotelu, pod červenobíle pruhovanými slunečníky. Má na sobě džínové kraťasy, doplněné volnou černou košilí. Jediným grafickým prvkem outfitu je potištěná čelenka ve vlasech. Pozornost upoutají především její černé jehlové podpatky – volba, která je v naprostém rozporu s teniskami, které by člověk na tomto typu povrchu očekával.
Kontrast, který vyvolává debatu: sportovní vs. podpatky
Na sociálních sítích vyvolal outfit Naomi Osaky okamžitě vlnu komentářů. Někteří to vnímali jako odvážnou volbu, která mísí styly – symboliku bílého tenisu s mnohem sofistikovanějším dress codem. Jiní měli pocit, že je to příliš ostrý kontrast, který proměňuje tenisový kurt v módní přehlídku.
Ve skutečnosti čtyřnásobná grandslamová šampionka Naomi Osakaová tuto směsici žánrů pěstuje už léta: je vrcholovou sportovkyní, která také modeluje pro Louis Vuitton, ambasadorkou Nike, která spolupracuje s módními návrháři, a aktivní matkou, která pózuje se svou dcerou Shai v těch nejmodernějších časopisech.
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Silný módní podpis
Není to poprvé, co Naomi Osaka proměnila tenisovou událost v redakční moment. Na Roland Garros 2026 vstoupila na kurt Suzanne-Lenglen v černém korzetu a zlatých šatech inspirovaných Eiffelovou věží, které navrhli Nike a Kevin Germanier. Na Australian Open loni v lednu zvolila outfit inspirovaný medúzami se závojem a slunečníkem, který vytvořila s londýnským návrhářem Robertem Wunem.
Na každém zápase stejné poselství: osvoboďte se od uniformního kodexu bílého tenisu a udělejte z kurtů prostor pro osobní vyjádření. „Kritika mi nevadí. Chodím hrát tenis, ne dělat módní přehlídku. A pokud chtějí ostatní dělat módní přehlídku, ať jdou,“ svěřila se nedávno v reakci na novináře, kteří odsuzovali její výběr oblečení.
Přístup, který jde nad rámec pouhého výběru oblečení.
Je to víc než jen outfit, je to skutečná vizuální identita, která se objevuje – identita sportovkyně, která si uplatňuje právo hrát ve vysoké módě a být odvážná na hřišti i na ulici. Kombinace kraťasů a podpatků v tomto pařížském outfitu je součástí širšího hnutí: hnutí generace hráček, které již nežádají o povolení své federace, než prosadí svou individualitu.
Svým nejnovějším vystoupením v kraťasech a lodičkách nám Naomi Osaka připomíná, proč se stala jednou z nejsledovanějších sportovkyň ve světě módy. Je to hráčka, která si odmítá vybrat mezi sportovním výkonem a stylistickým vyjádřením.