Na palubě jachty zvolila Khloé Kardashian outfit, který nezůstal bez povšimnutí.

Julia P.
@khloekardashian / Instagram

Americká televizní osobnost Khloé Kardashian ví, jak upoutat pozornost. Na Instagramu sdílela sérii fotografií pořízených na palubě jachty, na kterých má na sobě růžové šaty, které rozhodně přitáhly pozornost. Letní outfit dokonale odpovídal jejímu stylu.

Zářivě růžové šaty

Srdcem tohoto vzhledu jsou krátké šaty v jemné růžové barvě s třpytivým saténovým povrchem, který zachycuje světlo. Bezramínkový, přiléhavý střih se vyznačuje čistou, strukturovanou siluetou. Krátký střih, vysoko nad kolena, zdůrazňuje celkový letní nádech. Módní volba, která promění jednoduché šaty ve skutečný outfit.

Příslušenství zredukované na to nejnutnější

Khloé Kardashian zvolila minimalistické doplňky. Jednoduše přidala jemné, decentní náušnice, které šatům dominovaly. Bílé lodičky se špičatou špičkou doplnily a prodloužily její siluetu a vytvořily elegantní a rafinovaný vzhled.

Perfektně provedené kosmetické ošetření

Co se týče krásy, zůstala věrná sofistikované eleganci. Pečlivě nanesený make-up, definované oči a matné rty harmonicky doplňovaly vzhled. Zářivá, ale decentní kosmetická procedura, navržená tak, aby vylepšila její vzhled, aniž by ho zastínila.

Elegantní prázdninové prostředí

Pózováním na palubě jachty Khloé Kardashian umocnila dovolenkovou atmosféru a slunečnou atmosféru svého příspěvku. Elegantní pózování, typické pro její veřejná vystoupení, potvrzuje její status módní ikony, kterou sledují miliony odběratelů. Kromě reality show se etablovala i jako skutečná podnikatelka a vede vlastní značku konfekce.

V těchto růžových šatech a jejich snovém prostředí působila Khloé Kardashian dokonale vyváženým dojmem. Třpytivá látka, minimalistické doplňky a bezchybný make-up opět dokázaly svůj bystrý smysl pro styl. Outfit, který, jak se dalo očekávat, vyvolal u jejích sledujících reakci.

Julia P.
Julia P.
Jsem novinářka Julia, která s nadšením objevuje a sdílí poutavé příběhy. S kreativním stylem psaní a bystrým okem se snažím vdechnout život široké škále témat, od současných trendů a společenských problémů až po kulinářské lahůdky a tajemství krásy.
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