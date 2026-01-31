„Nesluší jí to“: Margot Robbie kritizována za svůj červený kožený outfit

Margot Robbie, která je na červeném koberci neustále pod drobnohledem, opět vyvolala debatu svým posledním veřejným vystoupením. Australská herečka, která byla pozvána do Los Angeles na světovou tiskovou konferenci k filmu "Bourňácká hůrka", zvolila červený kožený outfit od Dilary Fındıkoğlu. Tato módní volba rozdělila fanoušky i uživatele internetu.
Vzhled, který vyvolává kontroverze
Margot Robbie nedávno všechny překvapila kompletem z červené kůže s efektem pythonu, který se skládal ze sochařského korzetu a odpovídající minisukně. Kousek z kolekce podzim/zima 2025 anglo-turecké návrhářky Dilary Fındıkoğlu mísí gotickou estetiku s experimentálním couture. Výsledek si však nepřeje všechny. Reakce na sociálních sítích se rychle množily. Zatímco někteří uživatelé šaty popsali jako „vizuální poezii“, jiní se šatům posmívali a považovali je za nepohodlné: „Nesluší jí,“ psal jeden z komentářů.
Zobrazit tento příspěvek na Instagramu
Symbolický outfit
Za tímto provokativním vzhledem se však skrývá skutečný umělecký záměr. Margot Robbie si ve spolupráci se svým stylistou Andrewem Mukamalem vybrala tyto šaty, aby odrážely témata vášně a pokušení přítomná ve filmu Emily Brontëové „Bourňácká hůrka“, kde hraje Catherine Earnshaw. Zejména hadí vzor symbolizuje přitažlivost a nebezpečí, které poutá Catherine k Heathcliffovi, kterého ztvárnil Jacob Elordi.
Tento narativní přístup k oblečení potvrzuje touhu herečky Margot Robbie proměnit módu v rozšíření svého herectví – proces, který již zahájila během propagačního turné Barbie v roce 2023.
Stručně řečeno, ačkoliv Margot Robbie v červeném koženém outfitu rozdělila veřejnost, opět demonstruje její sklon k riskování a symbolické interpretaci. Herečka, která se pyšní obdivem i kritikou, dokazuje, že zůstává klíčovou postavou, schopnou generovat rozruch daleko za hranicemi svých filmových výkonů.