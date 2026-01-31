Tato bývalá televizní moderátorka ve svých 49 letech boří tabu o věku žen.

Search here...

Alessandra Sublet, vždy zářivá, upřímná a spontánní, se nikdy nebála říct, co si myslí. Bývalá televizní moderátorka si blíží své 50. narozeniny a užívá si ve světě médií vzácnou svobodu: svobodu plně přijmout svůj věk. Bývalá moderátorka byla pozvána na natáčení pořadu „Quelle Époque!“ a otevřeně hovořila o svém vztahu k plynutí času a přednesla osvobozující poselství všem ženám.

"Je skvělé zestárnout."

Alessandra Sublet chtěla uvést věci na pravou míru: pro ni je stárnutí požehnáním. „Je úžasné stárnout, upřímně tomu věřím, obzvlášť pro ženu,“ svěřila se. Než dodala: „Stárnout znamená přijmout zralost a moudrost. Člověk se stane mnohem klidnějším, cítí se lépe.“

Ve společnosti, kde se standardy krásy často zdají nedosažitelné, je poselství bývalé televizní moderátorky závan čerstvého vzduchu. I když přiznává, že není imunní vůči „zákonu gravitace“ a občasnému rannímu boji, Alessandra Sublet kategoricky odmítá myšlenku, že by žena nad 40 let měla skrývat svůj věk. „Proto si nebudu malovat obličej,“ žertuje.

Poselství svobody pro všechny

„V padesáti jsme smrtelníci,“ shrnuje. Toto prohlášení by mělo být chápáno spíše jako výzva k autenticitě než jako zklamané pozorování. Alessandra Sublet svými slovy vyzývá ženy, aby se distancovaly od názorů ostatních a cítily se legitimní, bez ohledu na svůj věk.

Mluví také o vnitřním světle, které s věkem roste: klid, sebevědomí a schopnost odpoutat se. Bývalá televizní moderátorka, nyní herečka a spisovatelka, se svěřuje, že se dnes cítí „jako doma“. Poté, co se v knize „Un dimanche à la campagne“ (Neděle na venkově) otevřeně rozpovídala o své poporodní depresi, se rozhodla i nadále mluvit otevřeně, aby dala smysl své cestě jako ženy.

Tajemství krásy Alessandry Subletové

Nemá v úmyslu podlehnout lákadlu kosmetické chirurgie. Alessandra Sublet dává přednost „skutečné kráse“. Jejím největším tajemstvím krásy nakonec zůstává její postoj: přijetí. Protože, jak nám sama připomíná, „nejkrásnějším způsobem, jak zářit, je cítit se dobře“, jednoduše řečeno.

Díky své otevřenosti a zářivé moudrosti se Alessandra Sublet etablovala jako cenný hlas v debatě o stárnutí. Hlasitě a hrdě prosazuje právo být „nedokonalý“, energický a autentický. Její slova jsou osvěžující – a připomínají nám, že není nic modernějšího než přijmout to, kým jsme, v jakémkoli věku.

