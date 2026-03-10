Nyní 24letá bývalá „nejkrásnější holčička na světě“ oznamuje své zasnoubení.

Francouzská modelka a herečka Thylane Blondeau právě oznámila své zasnoubení s francouzským DJem Benem Attalem, čímž symbolicky zpečetila novou etapu v životě té, která byla dlouho známá jako „nejkrásnější holčička na světě“.

Filmová žádost o ruku v Řecku

Během romantického útěku do Řecka požádal Ben Attal Thylane o ruku v malebném prostředí s výhledem na moře, s venkovním stolem a cestičkou z rudých růžových lístků vedoucí k místu zásnub. Mladá modelka sdílela na Instagramu několik fotografií z tohoto okamžiku, na kterých ukazovala pobřežní scenérii, květinovou výzdobu a svůj úžasný zásnubní prsten – velký diamant zasazený do jednoduchého žlutého zlatého kroužku.

Z „nejkrásnější holčičky na světě“ na budoucí nevěstu

Thylane Blondeau, kterou jako dítě objevil časopis Vogue Enfants, byla označena za „nejkrásnější dívku na světě“, což ji provázelo po celou dobu její modelingové kariéry. Dnes, jakožto úspěšná mladá žena – modelka a herečka – sdílí tuto šťastnou zprávu, pouhé dva měsíce po smrti svého nevlastního otce, což dodává tomuto zasnoubení ještě emotivnější a intimnější tón.

Jednoduché a dojemné poselství

Thylane ve svých příspěvcích k fotografiím zvolila krátká, ale velmi osobní slova: „Řekla jsem ano svému nejlepšímu příteli,“ čímž potvrdila blízké pouto, které sdílí s Benem Attalem, a také jejich romantický závazek. Pařížský DJ, který žádost o ruku pečlivě naplánoval, se na několika fotografiích objevuje po boku modelky, přičemž pár září pod řeckým sluncem.

Oznámením zasnoubení Thylane Blondeau otáčí novou stránku ve svém příběhu, odklání se od nálepky „nejkrásnější holčičky na světě“ a prosazuje se jako mladá žena, která si buduje svůj soukromý i romantický život pod dohledem veřejnosti.

