Meghan Markle se hlásí k retro vzhledu „starého Hollywoodu“ s velkolepými šaty a pláštěnkou

Fabienne Ba.
Megan Markle dans la série « Suits »

Meghan Markle se nedávno výrazně objevila na charitativní akci v Los Angeles, kde všechny překvapila obzvláště sofistikovaným vzhledem. Odchýlila se od svého obvyklého minimalistického stylu a zvolila retro siluetu připomínající velké herečky zlatého věku Hollywoodu.

Vzácný výskyt na červeném koberci

Meghan Markle se od svého odstoupení z královských povinností drží v ústraní a zřídka se účastní významných akcí. 7. února se však prošla po červeném koberci na galavečeru Fifteen Percent Pledge, který se konal v Paramount Studios v Los Angeles, bez svého manžela, prince Harryho. Její přítomnost byla chválena stejně jako její volba oblečení.

Outfit inspirovaný klasickým filmem.

Pro tento večer věnovaný rozmanitosti zvolila bývalá herečka dlouhé slonovinově modré šaty s přiléhavým živůtkem, které vytvořily sošnou siluetu. Černý lem zdůrazňoval dekolt ve tvaru srdce a dodával tak rafinovaný kontrast. Přes něj měla na sobě dlouhý splývavý černý plášť, který jí elegantně splýval kolem paží a nechával ramena odhalená. Vzhled doplňovaly černé sandály, šperky v barokním stylu a bezchybný make-up. Výsledkem bylo divadelní kouzlo inspirované světem klasické kinematografie, aniž by bylo přehnané.

Styl, který reinterpretuje hollywoodské konvence

Styl Meghan Markle vzdává hold době, kdy ikonické postavy jako Marilyn Monroe a Audrey Hepburn definovaly výraznou estetiku: dlouhé šaty, strukturované látky a výrazné doplňky. Tento trend, který se pravidelně objevuje na červeném koberci, zde našel modernější vyjádření. Volbou čistých linií a kontrastu černé a slonové kosti vévodkyně úspěšně evokuje tento zlatý věk a zároveň zůstává věrná svému vkusu pro decentní eleganci a pečlivě vybrané outfity.

Tato oděvní volba v konečném důsledku představuje zlomový bod ve veřejných vystoupeních Meghan Markle, která se často vyznačují diskrétností. Zde potvrzuje svou roli veřejné osobnosti výběrem oblečení, které vyniká, ne přehnaně, ale záměrně. Silné poselství o síle stylu: síle vyprávět příběh, upoutat pozornost a zároveň zvládnout pravidla. Návrat k divadelní rafinovanosti, styl roku 2026.

Jsem Fabienne, autorka pro webové stránky The Body Optimist. S nadšením se zabývám silou žen ve světě a jejich schopností ho změnit. Věřím, že ženy mají jedinečný a důležitý hlas, a cítím se motivována přispět k prosazování rovnosti. Snažím se co nejvíce podporovat iniciativy, které povzbuzují ženy, aby se postavily a byly slyšet.
