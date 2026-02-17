„Nikdy nebudeš ona“: ve srovnání s Amy Winehouse reaguje tato zpěvačka na útoky

Britská zpěvačka a skladatelka Raye, často přirovnávaná k britské zpěvačce Amy Winehouse, se rozhodla přímo řešit tato srovnání a online nenávist, která je doprovází. V nedávném rozhovoru potvrdila svůj obdiv k legendě Camdenu a zároveň zopakovala, že Amy je a zůstane „nenahraditelná a nenapodobitelná“.
„Dědička“ navzdory sobě samé
Od svého vzestupu ke slávě je Raye pravidelně prezentována jako jakási nástupkyně Amy Winehouse, protože jejich hudební světy čerpají ze stejných zdrojů jazzových, soulových a retro vlivů. Vysvětluje, že „žije a dýchá“ stejnými vlivy, a cituje ikony, jako je americká bluesová, jazzová a gospelová zpěvačka a klavíristka Dinah Washington, americká jazzová zpěvačka Ella Fitzgerald a americká jazzová zpěvačka Sarah Vaughan, které živí její styl psaní a zpěvu.
Raye však odmítá, aby jí byla dána koruna, která jí nepatří. Trvá na tom, že to, čeho Amy Winehouse dosáhla, je jedinečné, a zdůrazňuje, že žádný umělec, včetně ní samotné, nikdy nebude schopen „dokázat to, co dokázala ona“.
„Nikdy nebudeš ona“: násilí na sociálních sítích
Za lichotivými srovnáními se skrývá mnohem temnější realita: kyberšikanu, kterou Raye snáší od doby, kdy se její kariéra rozjela po celém světě. Vypráví o brutalitě zpráv, které dostává, a v nichž někteří uživatelé internetu chrlí fráze jako: „Nikdy nebudeš ona. Jsi naprostý propadák. Znechucuješ mě už jen za to, že si pomyslím, že bys mohla být vůbec jako ona.“ Nejvíc ji zaráží tragická ironie této nenávisti, často vyjadřované ve jménu obrany Amy Winehouse. Podle Raye ti, kdo tvrdí, že chrání její památku, replikují tu samou mediální a veřejnou krutost, která přispěla k rozbití britské ikony v roce 2000.
Bolestivé zrcadlo s Amy Winehouse
Aniž by se stavěla do role Amyiny rovnocenné ženy nebo její „dvojnice“, Raye přiznává, že vnímá ozvěnu mezi nenávistí, které čelí, a tou, která postihla zpěvačku hitu „Back to Black“. Upřesňuje, že nezažila „ani setinu“ toho, co Amy vytrpěla, ale připouští, že atmosféra obtěžování a neustálého sledování jí připomíná určité aspekty této situace.
Raye jde ještě dál a poukazuje na potenciální roli tohoto násilí v tragickém konci Amy Winehouse, která zemřela v roce 2011 ve věku 27 let. Podle jeho názoru, kdyby umělkyně nebyla tolik pronásledována, souzena a ponižována médii a veřejností, „pravděpodobně by tu dnes byla dodnes“.
Zobrazit tento příspěvek na Instagramu
Prosba za duševní zdraví umělců
Prostřednictvím tohoto svědectví se Raye nesnaží ani tak stěžovat si, jako spíše upozornit na křehkost umělců vystavených neustálému tlaku. Připomíná nám, že za světlem reflektorů zůstává každý hudebník zranitelnou osobou, jejíž rovnováhu mohou hluboce narušit urážky, posměch a neúprosné srovnávání.
Její poselství zní jako varování: zbožňování legendy by nikdy nemělo být používáno jako záminka k ponižování těch, kteří jdou v jejích šlépějích. Tím, že se odmítá „stát“ Amy Winehouse a zároveň jí stále vzdává hold, Raye prosazuje své právo existovat taková, jaká je, aniž by musela nést odkaz, který je pro jednoho člověka příliš těžký.
Raye se staví tváří v tvář každodennímu násilí na sociálních sítích a ukazuje, jak se obdiv k ikoně může proměnit ve zbraň proti jiným umělcům. Tím, že nám připomíná, že Amy Winehouse je nenapodobitelná, v první řadě vyzývá veřejnost ke změně perspektivy: k oslavě odkazu bez požadavku na napodobeniny a k ochraně duševního zdraví těch, kteří každý den odhalují svou zranitelnost prostřednictvím hudby.