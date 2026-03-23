Dua Lipa sdílí něžný okamžik se svým snoubencem na písku

Britská zpěvačka a skladatelka Dua Lipa rozpoutala na Instagramu záplavu láskyplných fotografií se svým snoubencem na pláži, přičemž titulní fotka páru roztaví srdce uživatelů.
Kolotoč nabitý pozitivní energií
První obrázek v karuselu dokonale zachycuje jejich vztah: Dua Lipa a její snoubenec, britský herec Callum Robilliard Turner, sedí vedle sebe na jemném písku, čelem k fotoaparátu. Zatímco sluneční brýle jim zakrývají oči, jejich výrazy ve tváři odhalují jejich blízké pouto. Zbytek karuselu ukazuje další momentky: detailní záběry kytary, lahodných jídel.
Dua má dlouhé vlnité vlasy vlající ve větru, decentní rtěnku a červené náramky, které dodávají jejímu ležérnímu plážovému outfitu barevný akcent. Její snoubenec, Callum Robilliard Turner, doplňuje celý outfit minimalistickým stylem, který je podtržen kalifornským sluncem. Každá fotografie vyzařuje lehkost, jako snímek páru v dokonalé harmonii, bez přehnaných filtrů nebo inscenace.
Fanoušci jsou v naprostém zbožňování
Komentáře překypují láskou: „Vy dva jste spolu tak dokonalí!“ , „Vaše pouto je nakažlivé!“ , „Dokonalý pár, ať tyto chvíle trvají!“ Uživatelé internetu zbožňují tuto uvolněnou stránku Duy, která je mimo přehlídkové molo, a zdůrazňují jejich přirozenou chemii. Mnozí zmiňují, že tyto jednoduché okamžiky – společný smích, něžné pohledy – se jich dotýkají víc než jakékoli profesionální focení, což potvrzuje, že jejich duo vyzařuje autentickou a magnetickou atmosféru.
Tento plážový kolotoč potvrzuje sílu Dua Lipy: je to přístupná hvězda, která ví, jak se podělit o svou radost. Fanoušci jednomyslně oslavují pár, který vyzařuje prosté štěstí a zjevnou kompatibilitu.