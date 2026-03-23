Dua Lipa sdílí něžný okamžik se svým snoubencem na písku

Anaëlle G.
@dualipa / Instagram

Britská zpěvačka a skladatelka Dua Lipa rozpoutala na Instagramu záplavu láskyplných fotografií se svým snoubencem na pláži, přičemž titulní fotka páru roztaví srdce uživatelů.

Kolotoč nabitý pozitivní energií

První obrázek v karuselu dokonale zachycuje jejich vztah: Dua Lipa a její snoubenec, britský herec Callum Robilliard Turner, sedí vedle sebe na jemném písku, čelem k fotoaparátu. Zatímco sluneční brýle jim zakrývají oči, jejich výrazy ve tváři odhalují jejich blízké pouto. Zbytek karuselu ukazuje další momentky: detailní záběry kytary, lahodných jídel.

Dua má dlouhé vlnité vlasy vlající ve větru, decentní rtěnku a červené náramky, které dodávají jejímu ležérnímu plážovému outfitu barevný akcent. Její snoubenec, Callum Robilliard Turner, doplňuje celý outfit minimalistickým stylem, který je podtržen kalifornským sluncem. Každá fotografie vyzařuje lehkost, jako snímek páru v dokonalé harmonii, bez přehnaných filtrů nebo inscenace.

Zobrazit tento příspěvek na Instagramu

Příspěvek sdílený uživatelem DUA LIPA (@dualipa)

Fanoušci jsou v naprostém zbožňování

Komentáře překypují láskou: „Vy dva jste spolu tak dokonalí!“ , „Vaše pouto je nakažlivé!“ , „Dokonalý pár, ať tyto chvíle trvají!“ Uživatelé internetu zbožňují tuto uvolněnou stránku Duy, která je mimo přehlídkové molo, a zdůrazňují jejich přirozenou chemii. Mnozí zmiňují, že tyto jednoduché okamžiky – společný smích, něžné pohledy – se jich dotýkají víc než jakékoli profesionální focení, což potvrzuje, že jejich duo vyzařuje autentickou a magnetickou atmosféru.

Tento plážový kolotoč potvrzuje sílu Dua Lipy: je to přístupná hvězda, která ví, jak se podělit o svou radost. Fanoušci jednomyslně oslavují pár, který vyzařuje prosté štěstí a zjevnou kompatibilitu.

Anaëlle G.
Móda mě vášnivě baví a neustále hledám trendy, které odrážejí naši dobu. Ráda pozoruji, jak se lidé oblékají, proč to dělají a co o nás móda odhaluje. Kromě přehlídkových mol a siluet mě skutečně fascinují příběhy.
Article précédent
„Nenávidím děti“: Chappell Roan obviněn z „neúcty“
Article suivant
Tato herečka hovoří o svém boji se závislostí a o tom, co jí pomohlo posunout se dál.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Na pláži tato roztleskávačka předvádí svou postavu ve vzhledu „mořské panny“.

Na havajské pláži předvádí roztleskávačka týmu „Dallas Cowboys“ Kleine Powell svou postavu v ultrabarevném oblečení a na dovolenou...

„Život může být krásný i bez manžela“: tato zpěvačka se otevřeně vyjadřuje o tlaku, který manželství obklopuje

Americká zpěvačka, skladatelka, hudebnice a herečka Olivia Rodrigo otevřeně prohlašuje, že „můžete být šťastní i bez manžela.“ Její...

Po intimní scéně se hvězda seriálu Bridgerton otevřela o těžkém okamžiku

Natáčení intimních scén je nedílnou součástí mnoha současných produkcí, ale tyto sekvence mohou pro herce představovat zvláštní výzvu....

Tato herečka hovoří o svém boji se závislostí a o tom, co jí pomohlo posunout se dál.

Natasha Lyonne, známá svými nezapomenutelnými rolemi v televizi a filmu, otevřeně hovořila o svém boji se závislostí. Americká...

„Nenávidím děti“: Chappell Roan obviněn z „neúcty“

Americká zpěvačka a skladatelka Chappell Roan chtěla situaci objasnit vysvětlením, že nenávidí děti ani své fanoušky a že...

"Princezna": Herečka Chase Infiniti v šatech s volánky přitahuje pozornost

Americká herečka Chase Infiniti vypadala v honosných indigově modrých volánek na zahájení festivalu Series Mania ve francouzském Lille...