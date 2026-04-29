Retro glam: Britská zpěvačka Lily Allen se výrazně vrací do módního světa

Fabienne Ba.
@lilyallen / Instagram

Britská zpěvačka, hudebnice a herečka Lily Allen je zpět na pódiu a v centru pozornosti. Britská zpěvačka je momentálně na svém světovém turné „Lily Allen: Performs West End Girl“ a zanechává silný dojem jak svým stylem, tak hudbou. Pěkně se chlubí retro elegantními jevištními outfity, které okamžitě upoutají pozornost na sociálních sítích.

Světové turné po ohromujícím hudebním návratu

Turné „Lily Allen: Performs West End Girl“ (její páté koncertní turné) odstartovalo 2. března 2026 v Glasgow a do listopadu 2026 pojede po Velké Británii, USA, Kanadě, Irsku a Austrálii. Lily Allen zde vystoupí se svým pátým studiovým albem „West End Girl“, které vyšlo 24. října 2025, v plném znění a v pořadí skladeb. Zjevně úspěšná sázka: 14. dubna v New Yorku vyprodala Radio City Music Hall převážně mileniálům, kteří odcházeli s úsměvem na tváři.

Retro vzhled, který vyvolal reakce na sociálních sítích

Během několika koncertů svého amerického turné se Lily Allen objevila v dvoudílném outfitu s výrazně vintage estetikou. Světle hnědý tílko, zdobený ve výstřihu krémovou květinovou krajkou a malou mašlí uprostřed, byl zkombinován s vysokým pasem ze žlutého žebrovaného úpletu a odpovídajícími podpatky. S vlasy upravenými do dlouhého bobu staženého do vysokého culíku a minimálním make-upem nechala oděv vyniknout – lekce decentní elegance, která maximalizovala vizuální dopad.

Na další fotografii se Lily Allen objevuje ve stejném topu, tentokrát pod bílým sametovým kimonem s peřím a manžetami, v kombinaci s částečně viditelnou krémovou krajkovou sukní a béžovými páskovými sandály. Světle růžové brýle s tenkými obroučkami dotvářely vzhled něčeho mezi pin-up dívkou z 50. let a hrdinkou britské romantické komedie z 90. let.

Billboard a Variety jsou okouzleni

Americký týdeník Billboard věnovaný hudebnímu průmyslu ocenil newyorské vystoupení Lily Allen a poznamenal, že i přes absenci jejích starých hitů si celé místo podmanilo publikum, což je důkazem toho, že „West End Girl“ naživo splňuje své sliby.

Americký časopis Variety, který se zabývá zábavním průmyslem, popsal show jako „plnou ženského vzteku a teatrálnosti, kde se oblečení stávají jak narativními kostýmy, tak stylistickými prohlášeními.“ Další zastávka: Madison Square Garden v New Yorku, 3. září 2026.

Stručně řečeno, Lily Allen zdaleka není „známá“ – jak ironicky zpívá ve filmu „Dallas Major“. Svým albem „West End Girl“ a pódiovými vzhledy, které generují stejný rozruch jako hudba, potvrzuje triumfální návrat na všech frontách.

Jsem Fabienne, autorka pro webové stránky The Body Optimist. S nadšením se zabývám silou žen ve světě a jejich schopností ho změnit. Věřím, že ženy mají jedinečný a důležitý hlas, a cítím se motivována přispět k prosazování rovnosti. Snažím se co nejvíce podporovat iniciativy, které povzbuzují ženy, aby se postavily a byly slyšet.
