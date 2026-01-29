Search here...

„Už jeden rok“: Gisele Bündchen hovoří o svém každodenním životě matky tří dětí

Léa Michel
@gisele/Instagram

Brazilská supermodelka Gisele Bündchen sdílí rok něhy se svým třetím dítětem prostřednictvím rodinných fotografií, které nedávno zveřejnila na Instagramu. Tyto první narozeniny odhalují spokojenou matku obklopenou staršími dětmi a partnerem Joaquimem Valentem.

Intimní a skromná oslava

28. ledna 2026 Gisele zveřejnila sbírku fotografií, na kterých její nejmladší dítě, vyfocené zezadu, sfouklo svou první svíčku vedle velkého balónku s nápisem „Všechno nejlepší k narozeninám“. Fotografie zachytily „ukradené okamžiky“: mateřské objetí, sportovní chvíle s otcem Joaquimem a něžné interakce s rodinnými mazlíčky. V popisku se podělila o své emoce: „Nemůžu uvěřit, že už je to více než rok, co jsi přišel požehnat našim životům. Děkuji ti, Bože, za tolik věcí.“

Zobrazit tento příspěvek na Instagramu

Příspěvek sdílený uživatelem Gisele Bündchen (@gisele)

Matka tří dětí: smíšená rodinná rovnováha

Brazilská modelka vychovává Benjamina (15) a Vivian (12), své děti z manželství se sportovním komentátorem a bývalým profesionálním hráčem amerického fotbalu Tomem Bradym, s nímž se v roce 2022 po 13 letech manželství rozvedla. Se svým manželem, instruktorem jiu-jitsu Joaquimem Valentem, vítá toto třetí dítě jako novou kapitolu. Tyto fotografie ilustrují harmonický každodenní život, kde se sport, příroda a láska prolínají a obklopují jejich nejmladší dítě.

Zobrazit tento příspěvek na Instagramu

Příspěvek sdílený uživatelem Gisele Bündchen (@gisele)

Důkaz opravdové lásky

Prostřednictvím těchto snímků Gisele zobrazuje rodičovství mimo záři reflektorů. Chrání soukromí svého syna a zároveň oslavuje prosté radosti velké rodiny plné smíchu, her a duchovní vděčnosti. Tyto zachycené okamžiky odhalují autentickou intimitu, kde láska, spoluúčast a laskavost mají přednost před mediální humbukem. Každá fotografie jako by vyprávěla příběh o vzácných sdílených okamžicích a zdůrazňovala důležitost přítomnosti a něhy v každodenním životě, daleko od shonu vnějšího světa.

Gisele Bündchen tak proměnila první narozeniny svého třetího dítěte ve vyznání rodinné lásky a dokázala, že mateřství (obecně) znásobuje štěstí. Toto sdílení je připomínkou její odolnosti: od módní ikony k matce tří dětí ztělesňuje klidnou a hlubokou rovnováhu.

Léa Michel
Léa Michel
Jsem nadšená pro péči o pleť, módu a film, a proto věnuji svůj čas zkoumání nejnovějších trendů a sdílení inspirativních tipů, jak se cítit dobře ve své kůži. Pro mě spočívá krása v autenticitě a pohodě, a to mě motivuje k tomu, abych vám nabídla praktické rady, jak propojit styl, péči o pleť a osobní naplnění.
Article précédent
Tato indická herečka, oblečená ležérně, zaujme svou zářivou pletí.
Article suivant
V třpytivém outfitu tato zpěvačka předvedla výrazný vzhled.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Tato modelka, která je podezřelá z kosmetické operace, reaguje pevně.

Amelia Gray, modelka a dcera americké herečky Lisy Rinny, nedávno čelila na Instagramu obviněním z několika plastických operací...

Dakota Johnson se na pařížském týdnu módy proslavila svým vzhledem „bez kalhotek“.

Americká herečka, producentka a modelka Dakota Johnson znovuobjevila bohémský maximalismus 70. let, když se na pařížské přehlídce Valentino...

„Další velké břicho“: Rihanna čelí vytrvalé kritice od „hejterů“

Rihanna nedávno v Paříži neudělala jen „módní prohlášení“: její poporodní bříško se opět stalo oblíbeným terčem nenávistných komentářů...

V třpytivém outfitu tato zpěvačka předvedla výrazný vzhled.

Jihoafrická popová hvězda Tyla i nadále dělá vlny, tentokrát v pořadu The Tonight Show Starring Jimmy Fallon. Zpěvačka...

Tato indická herečka, oblečená ležérně, zaujme svou zářivou pletí.

Indická herečka, zpěvačka, producentka, spisovatelka a modelka Priyanka Chopra nedávno sdílela na Instagramu fotografii, která vzala internet bouří....

Penélope Cruz překvapuje v 51 letech krátkým sestřihem vlasů

Španělská herečka, modelka a návrhářka Penélope Cruz nedávno způsobila senzaci na přehlídce Chanel Haute Couture jaro/léto 2026, která...

© 2025 The Body Optimist