Svatba Dua Lipy: zpěvačka rozpouští srdce svých fanoušků novými fotografiemi

Britská zpěvačka a skladatelka Dua Lipa otevřela dveře své svatby. Na svém instagramovém účtu zveřejnila první fotografie ze svého manželství s britským hercem Callumem Turnerem, které se bude konat 31. května 2026. Fotografie okamžitě dojaly miliony jejích sledujících.

Emočně nabité fotografie

Publikace, částečně černobílá, odhaluje několik nejzajímavějších momentů dne. Na jedné fotografii novomanželé čekají s láskou na lavičce u radnice. Na jiné scházejí ruku v ruce a usmívají se ze schodů budovy pod sprškou okvětních lístků, které jim házejí jejich blízkí. Třetí snímek je ukazuje v objetí, přičemž nevěsta Dua Lipa svým kloboukem se širokou krempou jim jemně zakrývá tváře. Romantický detail: Dua Lipa držela kytici islandských máků v jemných odstínech.

Svatební oblečení

Pro tuto příležitost se Dua Lipa rozhodla pro zakázkově vyrobený couture outfit, který navrhl její kreativní ředitel Daniel Roseberry. Daleko od tradičních svatebních šatů zvolila slonovinovou kombinaci sestávající z přiléhavého saka a asymetrické sukně. Vzhled doplnil velkolepý klobouk se širokou krempou, bílé rukavice a sladěné lodičky se špičatou špičkou. Vedle ní se pro decentní eleganci postavil Callum Turner v tmavě modrém obleku a kravatě ve stejném odstínu.

Občanský sňatek

Podle zpráv v tisku si pár řekl „ano“ 31. května 2026 – datum, které sama Dua Lipa potvrdila v popisku svého příspěvku na Instagramu – během civilního obřadu na radnici Old Marylebone v Londýně. Událost se konala v soukromí, přítomni byli pouze nejbližší rodina a přátelé. Dua Lipa a Callum Turner, jejichž románek se stal veřejným začátkem roku 2024, se zasnoubili ještě předtím, než v roce 2025 oficiálně potvrdili svůj závazek.

Sdílením těchto fotografií nabízí Dua Lipa svým fanouškům vzácný a dojemný pohled do intimního okamžiku. Tato svatba, která spojuje eleganci haute couture, slavnostní prostředí a sdílené emoce, představuje novou osobní kapitolu pro jednu z nejsledovanějších umělkyň své generace.

Modelka Candice Swanepoel ve svých 37 letech způsobila senzaci v minimalistických černých šatech.

