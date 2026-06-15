Shay Mitchell oživuje trend třpytivých šatů v monochromatickém provedení

Léa Michel
@shaymitchell / Instagram

Kanadská herečka, modelka a producentka Shay Mitchell má talent na oživování trendů. Nedávno na Instagramu zveřejnila sérii fotografií, na kterých má na sobě krátké, třpytivé šaty v jednom odstínu růžové. Rozhodně retro vzhled, který vrací flitrované šaty – v monochromatické verzi.

Třpytivé monochromatické šaty

Srdcem tohoto outfitu jsou krátké růžové metalické pletené šaty od Seroya. Šaty se vyznačují asymetrickým výstřihem s odhalenými rameny a dlouhými rozšířenými rukávy, které dodávají celkové siluetě hybnost. Jemně třpytivá látka odráží světlo a dodává outfitu slavnostní nádech. Shay Mitchell zůstala věrná trendu „total look“ a celý svůj outfit ladila ve stejném odstínu růžové.

Ikonický doplněk

Jako doplněk k těmto šatům zvolila Shay Mitchell velmi symbolický kousek: kabelku Baguette zdobenou růžovými flitry. Tento model, skutečná „it-bag“ prvního desetiletí 21. století, dokonale zapadá do retro estetiky celého outfitu. Růžové lakované pantofle od Paris Texas a kabinový kufr od její vlastní značky doplňovaly komplet, přičemž si zachovaly stejné monochromatické téma.

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Příspěvek sdílený uživatelem Shay Mitchell (@shaymitchell)

Trend třpytivých šatů

Tato volba ilustruje velký návrat flitrovaných a metalických šatů, které jsou jistou volbou pro večery a slavnostní příležitosti. Kombinací s barevnými schématy tón v tónu nabízí Shay Mitchell modernější pohled na tento trend. Monochromatický vzhled, který zahrnuje použití jedné barvy v celém outfitu, strukturuje vzhled a dodává mu sofistikovanou eleganci. Celý efekt dokonale zapadá do vlny nostalgie po roce 2000, která je v současné módě tak rozšířená.

Herečka, která je zároveň podnikatelkou

Kromě stylu tento look zdůrazňuje dvojí roli Shay Mitchell. Tato kanadská herečka, modelka a producentka, známá pro svou roli ve filmu „Pretty Little Liars“ a také ve filmech „Dollface“ a „You“, je také spoluzakladatelkou BÉIS, velmi úspěšné značky cestovních doplňků. Tím, že na svém příspěvku umístila jeden ze svých kufrů, potvrzuje svůj smysl pro styl i obchodní prozíravost.

S těmito třpytivě růžovými šaty a jejich odborně vyváženou barevnou paletou dosahuje Shay Mitchell nostalgického i moderního vzhledu. S odkazem na léta 21. století a doplňky herečka dokazuje, že flitrované šaty jsou schopny více než kdy jindy otočit hlavy. Určitě inspirují fanoušky okouzlujících večerů.

Léa Michel
Léa Michel
Jsem nadšená pro péči o pleť, módu a film, a proto věnuji svůj čas zkoumání nejnovějších trendů a sdílení inspirativních tipů, jak se cítit dobře ve své kůži. Pro mě spočívá krása v autenticitě a pohodě, a to mě motivuje k tomu, abych vám nabídla praktické rady, jak propojit styl, péči o pleť a osobní naplnění.
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