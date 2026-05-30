Herečka Bella Thorne se mezi krajkou a leopardím vzorem tváří výrazně

Americká herečka Bella Thorne opět předvádí svůj smysl pro styl. Na svém instagramovém účtu zveřejnila sérii fotografií, na kterých má na sobě outfit, který kombinuje krajku a zvířecí vzor.
Hra s texturami mezi krajkou a leopardím vzorem
Pro tento vzhled se Bella Thorne rozhodla pro černé krajkové šaty, které zkombinovala s kabátem s leopardím vzorem. Kontrast mezi jemným úpletem a zvířecím vzorem dodává celému outfitu výrazně rock'n'rollový nádech. Přiléhavý střih šatů a přes ně přehozená bunda strukturují vzhled a dodávají charakter outfitu určenému pro večerní vycházku.
Krásný vzhled, který ladí s outfitem
Co se týče účesu, Bella Thorne nechala své dlouhé kaštanové vlasy splývat v jemných vlnách, které dodaly obrazu pohyb. Její líčení se řídí stejným tématem: kouřové oči, zářivá pleť a lesklé rty dotvářejí její vzhled. Harmonie mezi vlasy, líčením a oblečením odráží skutečnou stylistickou soudržnost.
Styl věrný jeho image
Podle serveru Mandatory, který tuto zprávu zveřejnil, se série fotografií rychle rozšířila po sociálních sítích. Bella Thorne, věrná své formě, i nadále předvádí svůj osobní a přímočarý styl, který se v průběhu let stal charakteristickým znakem její veřejné image. Tato nejnovější podoba je v souladu s jejími obvyklými módními volbami.
Touto prezentací Bella Thorne znovu potvrzuje svůj přístup k módě, založený na kontrastu a odvaze. Kombinací krajky a leopardího vzoru sebevědomě představuje vzhled, který ilustruje její hravý přístup k módě. Stylová demonstrace pravděpodobně inspiruje její sledující.