Tato influencerka se zasazovala o „tradiční“ svatbu, dokud nezažila velkou rodinnou zkoušku.

Anaëlle G.
@esteecwilliams/Instagram

Americká influencerka Estee Williamsová, známá tím, že si vybudovala popularitu na hnutí „tradwives“ prosazujícím tradiční manželství, poněkud přehodnotila své priority po „zničující rodinné krizi“ související se zdravím své dcery Estelle, která se v září 2025 narodila s vážnou srdeční vadou.

Počátky hnutí „tradwife“

Estee Williams se proslavila na TikToku a Instagramu a nashromáždila přes 300 000 sledujících propagací životního stylu „tradiční manželky“: manželky v domácnosti, finančně závislé na svém manželovi Connerovi, která jí nabízí rady, jako je „hýčkání“ před návratem z práce domů. Již v roce 2022 definovala tento termín jako „ženu, která v manželství zaujímá ultratradiční roli, zaměřenou na domov“. Tento virální a kontroverzní obsah poháněl její digitální kariéru.

Oznámení o obratu před narozením

V dubnu 2025, když byla těhotná se svým prvním dítětem, Estee Williamsová oznámila „změnu redakce“: méně příspěvků „tradičních manželek“, více obsahu o přípravách na miminko. V rozhovoru pro People to popsala jako „záměrné rozhodnutí soustředit se na svou rodinu“, aniž by předvídala blížící se bouři.

Estelleina nemoc: transformační šok

Estelle se narodila 5. září 2025 s defektem ventrikulárního septa (VSD), což je díra v srdci. Otevřená operace byla naplánována na 11 týdnů, ale lékaři objevili mnohem větší anomálii – tři centimetry. Operace byla komplikovaná: čtyři operace srdce, dvě srdeční zástavy (jedna trvala hodinu) a Estelle byla připojena k ECMO a vybavena systémem Berlin Heart, životně důležitým externím zařízením, zatímco čekala na transplantaci srdce. V pěti měsících zůstala hospitalizována s rodiči u lůžka.

Směrem k novému poslání: zvyšování povědomí a propagace dárcovství orgánů

Tato zkouška hluboce ovlivnila Estee Williamsovou, která nyní sdílí Estellinu lékařskou cestu a zvyšuje povědomí o vrozených srdečních vadách (1 ze 100 porodů) a vzácnosti dětských transplantací srdce (120–150 ročně ve Spojených státech). Její příběh zdaleka nenabízí rady pro domácnosti, ale v poslední době nabývá vzdělávacího zaměření: „Toto není jen pro Estelle, ale pro všechny děti, které čekají na srdeční zázrak.“ Popisuje směs strachu a vděčnosti, blíže smrti a víře než kdykoli předtím.

Rodinná krize Estee Williamsové ilustruje, jak se idealizovaná „tradiční manželka“ může (dočasně) zhroutit tváří v tvář zdravotní nouzové situaci, což ji vede k přesměrování její platformy směrem k empatii a konkrétním krokům ve prospěch darování orgánů. Její cesta slouží jako připomínka toho, že rodina ve své surové realitě přesahuje „virální trendy“.

Móda mě vášnivě baví a neustále hledám trendy, které odrážejí naši dobu. Ráda pozoruji, jak se lidé oblékají, proč to dělají a co o nás móda odhaluje. Kromě přehlídkových mol a siluet mě skutečně fascinují příběhy.
