Deva Cassel, dcera Moniky Bellucci, rozzářila přehlídkové molo ve zlatých šatech na týdnu módy

Léa Michel
Oslnivá a sebevědomá ve svém stylu, francouzsko-italská modelka a herečka Deva Cassel, dcera italské herečky a modelky Monicy Bellucci a francouzsko-brazilského herce, režiséra a producenta Vincenta Cassela, opět ukradla pozornost. Na přehlídce Elie Saab Haute Couture jaro/léto 2026 způsobila senzaci v luxusních zlatých šatech hodných moderní pohádky.

Pozastavený okamžik v Palais de Chaillot

V pařížském paláci Palais de Chaillot zdobila přehlídkové molo Deva Cassel, dokonale ztělesňující nadčasovou eleganci, která je libanonskému módnímu domu tak drahá. Její okouzlující šaty, celé ručně vyšívané, zdobil vrch ze zlatých flitrů, které přecházely do stříbrné barvy a evokovaly setkání Slunce a Měsíce. Béžová látka, lehká jako dech, se s každým krokem vlnila a nabízela vizuální balet světla a pohybu.

Její dlouhé, lehce vlnité černé vlasy jí rámovaly tvář a umocňovaly její magnetickou auru. Okouzlené publikum upíralo zrak pouze na tento vzhled téměř filmové krásy – jasné dědictví po její slavné matce Monice Bellucci, ale s jejím vlastním jedinečným stylem.

Nová múza přehlídkových mol

Od svého debutu v roce 2020 jako tváře vůně Dolce Shine od Dolce & Gabbana se Deva Cassel etablovala jako jedna z vůdčích osobností nové generace modelek. Ve svých pouhých 21 letech prochází po mole pro největší módní domy – Jacquemus, Courrèges, Coperni a nyní několikrát pro Elie Saab, jehož styl, jak se zdá, dokonale ztělesňuje svou přirozenou poezií.

V říjnu 2025 již zahájila přehlídku libanonského módního domu v nápadně elegantním khaki outfitu a poté v pythonovém topu. Tentokrát ve svých éterických zlatých šatech dělá další krok na svém vzestupu ke slávě a potvrzuje svůj talent a jedinečné charisma.

Vznešené dědictví

Jako dcera Moniky Bellucci a Vincenta Cassela nevyhnutelně přitahuje pozornost. Deva Cassel si razila vlastní cestu v módě a daří se jí najít rovnováhu mezi dědictvím a nezávislostí. Sdílí středomořskou eleganci a fascinující pohled své matky, ale zároveň dodává moderní, téměř duchovní energii, která oslovuje jak návrháře, tak i veřejnost.

V pozlacených sálech Palais de Chaillot se Deva Cassel nejen procházela po mole – ztělesňovala půvab a umělecký projev. Ve zlatých šatech od Elieho Saaba dcera ikonického francouzského filmového páru dokázala, že není jen „dcerou“, ale múzou sama o sobě, připravenou napsat svůj vlastní příběh v záři reflektorů.

