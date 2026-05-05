Modelka Heidi Klum uchvacuje svět těmito sošnými šaty

Fabienne Ba.
Byly tam šaty, haute couture kreace a velkolepé šperky. A pak tu byla Heidi Klum, která už nebyla Heidi Klum, ale řecká mramorová socha, která ožila na schodech Metropolitního muzea umění. Okamžik z „jiné dimenze“.

Královna Halloweenu se objevila na Met Gala

Německo-americká modelka, televizní osobnost a herečka Heidi Klum je známá svými velkolepými halloweenskými kostýmy – její proměny se každoročně stávají virálními. Pro Met Gala 2026 a její téma „Kostýmní umění“ uplatnila stejnou filozofii: jít do konce, nedělat nic napůl a proměnit své tělo v naprosté umělecké dílo.

Autorem střihu je Mike Marino, oscarový vizážista a pravidelný spolupracovník Heidi Klum na jejích halloweenských outfitech. „Proměnil látku v sochu, manipuloval s latexem a spandexem s mimořádnou přesností, aby napodobil nehybnost, jemnost a iluzi vytesaného mramoru,“ vysvětlila Heidi Klum na Instagramu.

Řecká socha znovu oživená

Vzhled byl inspirován klasickými sochami, jako je „Zahalená vestálka“ od Raffaele Montiho. Heidi Klum, od hlavy až k patě zahalená latexem a křídově šedou barvou na tělo napodobující patinovaný mramor, měla na sobě splývavé „šaty“, květinovou korunu a sandály – dotvářející dokonale ucelenou řecko-antickou fantazii. Obličejové protézy vytvářely iluzi kamenného závoje zakrývajícího její tvář a květinová koruna dotvářela tento muzejní vzhled bohyně.

K nepoznání, a to byl cíl

Na sociálních sítích byla reakce okamžitá a jednomyslná. Fanoušci na X (dříve Twitter) v reakci na příspěvek ve Variety komentovali: „UMĚNÍ. Pochopila, co říká.“ Jeden virální komentář to dokonale shrnul: „Poznávám Heidi Klum v protéze lépe než skutečnou Heidi Klum.“ Jiní jednoduše napsali: „Je jediná, kdo skutečně pochopil téma,“ nebo „Socha v pohybu? Dobře. To je UMĚNÍ.“

Heidi Klum na Instagramu nadšeně komentovala svůj vlastní vzhled: „Miluji módu, miluji umění a obzvlášť miluji, když se tyto dvě věci prolínají.“ Prohlášení, které lépe než jakýkoli kritický komentář shrnulo ducha, v jakém přistupovala k Met Gala 2026 – ne jako k „hvězdnému vystoupení“, ale jako k plnohodnotnému uměleckému představení.

Tom Kaulitz, oběť Medúzy

Její manžel, německý multiinstrumentalista a skladatel Tom Kaulitz, ji doprovázel na červeném koberci – oblečený jako jedna z obětí Medúzy: kamenná postava. Byla to odkaz na její halloweenský kostým z roku 2025, kde se Heidi Klum proměnila v Medúzu s šupinatými kožními protézami, animatronickými hady ve vlasech a zářivě zelenými kontaktními čočkami. Narativní nit spojující řeckou mytologii a mramor se tak uzavřela.

Stručně řečeno, Heidi Klum proměnila Met Gala v živoucí muzeum. Je jediná, kdo každý červený koberec bere jako totální transformační představení. A ten večer byla skutečně jedinou, která se stala – opravdovým – uměleckým dílem.

Irina Shayk způsobila senzaci kreací složenou výhradně z hodinek a šperků.

