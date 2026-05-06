Kaia Gerber, dcera Cindy Crawfordové, fascinuje svými fotografiemi

Fabienne Ba.
@kaiagerber / Instagram

Americká modelka a herečka Kaia Gerber nepotřebuje velkolepé prostředí, aby upoutala pozornost. Její nejnovější instagramový karusel – pár fotek v elegantním bílém outfitu – stačilo k tomu, aby vyvolalo novou vlnu obdivu od jejích 10 milionů sledujících.

„Přirozené“ selfie ze zrcadla

Na kolečkových fotkách, které sdílí Kaia Gerber, má modelka na sobě bílé tílko stylizované jako zkrácený top s odhalenými rameny z lehké látky, které je zkombinováno s odpovídajícími kalhotami se zavazováním po stranách – minimalistické a rafinované duo. Její póza zůstává přirozená: selfie před zrcadlem, mírně z profilu, vlasy stažené do volného drdolu, obličej rámuje pár pramenů. Nic dramatického ani přehnaně inscenovaného – a právě to dělá tento snímek tak silným.

Zobrazit tento příspěvek na Instagramu

Příspěvek sdílený uživatelem Kaia (@kaiagerber)

Monochromatická bílá jako podpis okamžiku

Tento celobílý vzhled je součástí stylistické konzistence, kterou Kaia Gerber pěstuje již několik sezón: jednoduché kousky a lehké látky. Modelka je pravidelně uváděna mezi osobnostmi, které nejlépe ztělesňují současný minimalismus – tento způsob existence v oblečení, aniž by se kdy zdálo, že se o něco snaží. V roce 2026 je bílá jednou z dominantních barev v jejím digitálním šatníku.

Fanoušci jsou stále stejně nadšení jako vždy.

Komentáře pod příspěvkem odrážejí neustálý a upřímný obdiv. Nadšené reakce se hrnuly a zdůrazňovaly přirozenou krásu a nenucený styl Kaie Gerber i v jejích nejjednodušších příspěvcích. S 10 miliony sledujících na Instagramu se každý její příspěvek rychle stává módním momentem – i ten nejležérnější.

Crawfordův odkaz, aniž bychom byli jeho stínem

Kaia Gerber je dcerou americké supermodelky Cindy Crawford a amerického podnikatele Rande Gerbera – a ačkoli je podobnost s matkou nápadná, v průběhu let si vybudovala zcela vlastní vizuální a profesionální identitu. Chodí pro největší módní domy, hraje v divadelních a filmových produkcích a vyniká svou instagramovou prezentací, která propojuje módu, osobní život a kulturu.

Vycházející hvězda herečky a modelky

Mimo módní scénu se Kaia Gerber připravuje na uvedení psychologického thrilleru „Mother Mary“ po boku americké herečky Anne Hathaway, britské herečky Michaely Coel a americké herečky Hunter Schafer. Tento projekt potvrzuje její rostoucí přítomnost i mimo přehlídkové molo – a to, že každý příspěvek na Instagramu, i ten nejležérnější, přispívá k portrétu mnohorozměrné osobnosti, která se stále vyvíjí.

Bílý top, selfie před zrcadlem, deset milionů sledujících na telefonu – Kaia Gerber znovu dokazuje, že ty nejjednodušší snímky jsou někdy ty nejsilnější. Americká modelka a herečka, dcera Cindy Crawfordové, už dávno přestala být „dcerou“ a stala se prostě sama sebou.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Jsem Fabienne, autorka pro webové stránky The Body Optimist. S nadšením se zabývám silou žen ve světě a jejich schopností ho změnit. Věřím, že ženy mají jedinečný a důležitý hlas, a cítím se motivována přispět k prosazování rovnosti. Snažím se co nejvíce podporovat iniciativy, které povzbuzují ženy, aby se postavily a byly slyšet.
Article précédent
Modelka Heidi Klum uchvacuje svět těmito sošnými šaty
Article suivant
„To je ale podobnost!“: Modelka Adriana Lima sdílí fotku se svými dcerami

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Herečka Jessica Alba se ve svých 45 letech dělí o roztomilé fotografie z lodi.

Americká herečka a podnikatelka Jessica Alba oslavila své 45. narozeniny tak, jak žije – intenzivně a bez zábran....

Ve vodě okouzlujícím prostředím okouzluje modelka Candice Swanepoel.

„Setkala jsem se s Měsícem z druhé strany“ – s tímto poetickým popiskem zveřejnila modelka Candice Swanepoel, známá...

„To je ale podobnost!“: Modelka Adriana Lima sdílí fotku se svými dcerami

Brazilská modelka Adriana Lima je v centru pozornosti již přes 25 let. Tentokrát se podělila o jiné světlo...

Modelka Heidi Klum uchvacuje svět těmito sošnými šaty

Byly tam šaty, haute couture kreace a velkolepé šperky. A pak tu byla Heidi Klum, která už nebyla...

Irina Shayk způsobila senzaci kreací složenou výhradně z hodinek a šperků.

Kreace, kterou měla na sobě ruská modelka Irina Shayk na Met Gala 2026 v noci ze 4. na...

Železné šaty: Módní hazard Kim Kardashian fascinuje i fascinuje.

Kim Kardashian na Met Gala nikdy nedělá věci polovičatě – a ročník 2026 nebyl výjimkou. Na schody Metropolitního...