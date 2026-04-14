V šedesáti letech pózuje herečka Elizabeth Hurley v plážovém outfitu inspirovaném mořem.

Fabienne Ba.
@elizabethhurley1 / Instagram

Britská herečka, modelka a producentka Elizabeth Hurley sdílela nové fotografie pořízené u moře, na kterých předvedla plážový outfit inspirovaný mořským světem. Tento výstup ilustruje její trvalou oddanost světu plážového oblečení, kterému se věnuje již několik let.

Outfit inspirovaný námořnickým stylem

Na snímcích zveřejněných na Instagramu se Elizabeth Hurley objevuje v dvoudílném outfitu s modrými a bílými pruhy, což je kombinace často spojovaná s námořní tématikou. Tento ikonický vzor evokuje vizuální odkazy na námořní svět, který se pravidelně objevuje v letních kolekcích. Herečka svůj outfit doplňuje slunečními brýlemi v pilotním stylu. Tento look zdůrazňuje klasický přístup k plážovému oblečení, kde pruhy naznačují přímé spojení s mořem.

Kousek od její značky Elizabeth Hurley Beach

Oblečení, které nosí Elizabeth Hurley, pochází z její značky „Elizabeth Hurley Beach“, která byla spuštěna v roce 2005. Tato řada nabízí plážové oblečení, jehož modely pravidelně prezentuje sama herečka na svých sociálních sítích. Hlavním kouskem je model Panama, který se vyznačuje čistými liniemi a nastavitelnými vázacími pásky.

Elizabeth Hurley často sdílí fotografie související se svými kolekcemi, čímž přispívá k viditelnosti své značky mezi mezinárodním publikem. Její příspěvky ukazují různé modely nošené v přírodním prostředí, zejména u moře nebo venku.

Námořní inspirace, klasika letní módy

Modré a bílé pruhy jsou motivem, který se pravidelně spojuje s jarními/letními kolekcemi. Inspirovány námořnickými uniformami se staly symbolem plážové estetiky a nadále jsou reinterpretovány v mnoha současných designech. Tento vizuální odkaz je součástí stylistické tradice, kde jednoduchost vzorů přispívá k celkové eleganci outfitu.

Tímto plážovým outfitem inspirovaným námořnickým duchem Elizabeth Hurley znovu potvrzuje svůj závazek k nadčasové letní estetice. Kousek od její vlastní značky si zachovává vizuální kontinuitu zaměřenou na klasické inspirace upravené pro danou sezónu.

Jsem Fabienne, autorka pro webové stránky The Body Optimist. S nadšením se zabývám silou žen ve světě a jejich schopností ho změnit. Věřím, že ženy mají jedinečný a důležitý hlas, a cítím se motivována přispět k prosazování rovnosti. Snažím se co nejvíce podporovat iniciativy, které povzbuzují ženy, aby se postavily a byly slyšet.
Zpěvačka Teyana Taylor překvapila na Coachelle futuristicky inspirovanou siluetou
Proč je svalnatá postava této primabaleríny tak fascinující?

