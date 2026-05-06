„To je ale podobnost!“: Modelka Adriana Lima sdílí fotku se svými dcerami

Brazilská modelka Adriana Lima je v centru pozornosti již přes 25 let. Tentokrát se podělila o jiné světlo – focení se svými dvěma dcerami, Valentinou a Siennou, pro speciální kampaň ke Dni matek. A podobnost mezi těmito třemi ženami si uživatelů internetu nevšimla.

„Vzorováno po mamince“: kampaň, která mluví sama za sebe

Kampaň „Modeled After Mom“ značky Victoria's Secret poprvé spojuje Adrianu Limu a její dvě dcery, šestnáctiletou Valentinu a třináctiletou Siennu. Trio, které vyfotila Zoey Grossman, se pohybuje v teplém, domácím prostředí: rodinný obývací pokoj, tlumené osvětlení a sladěné domácí oblečení a pyžamo v pastelových odstínech. Tato záměrně přirozená, téměř rodinná estetika ostře kontrastuje s obvyklou podobou velkých módních kampaní.

Ohromující podobnost

To je první věc, které si uživatelé internetu všimli v komentářích k fotkám. Valentina a Sienna mají stejné dlouhé hnědé vlasy a zářivý úsměv jako jejich matka. Fotografie zveřejněné na Instagramu – záběry, na kterých si česají vlasy, sdílejí pohovku, projevují láskyplná gesta a hrají si s líčením – tento zrcadlový efekt mezi třemi generacemi dále zesilují. „Jaká podobnost“, „Klony“, „Tři sestry“ – komentáře se množily s výmluvnou konzistencí.

"Den, na který nikdy nezapomenu"

V rozhovoru pro časopis People popsala Adriana Lima zážitek s upřímnými emocemi: „Bylo to jako sen, cítím se jako matka tak naplněná. Možnost být s nimi na focení byla skutečně magická. Byl to velmi zvláštní okamžik, na Den matek. Je to den, na který nikdy nezapomenu, a myslím, že ani oni.“ To jsou vzácná slova od ženy, která se naučila pečlivě hospodařit s tím, co sdílí o svém soukromém životě.

Valentina a Sienna, jejich první krůčky v módě

Pro tyto dvě teenagerky bylo focení pro Victoria's Secret jejich první profesionální zkušeností ve světě módy. Valentina už zvažuje kariéru v modelingu, zatímco Sienna se spíše kloní k herectví. Dvě odlišné cesty, ale stejná lehkost před kamerou, což vzhledem k jejich matce není žádným překvapením.

Adriana Lima, ikona, která se znovu objevuje jako matka

Od svého debutu v roce 1999 si Adriana Lima vybudovala kariéru na vrcholu světové módy – více než dvacet prestižních přehlídek na mole, kampaně po celém světě a pozoruhodná dlouhověkost v odvětví, které své hvězdy rychle vyčerpává. Dnes se veřejnosti prezentuje z jiné stránky sebe sama: jako naplněná matka, hrdá na své dcery, která se s nimi rozhodla sdílet profesní okamžik prodchnutý hlubokým osobním významem.

Tři ženy, tři téměř identické tváře a focení, které zůstane v rodinných análech daleko za hranicemi značek. Adriana Lima tak nejen předala své geny Valentině a Sienně – ale umožnila jim i první krůčky do světa, který zná lépe než kdokoli jiný.

Jsem Fabienne, autorka pro webové stránky The Body Optimist. S nadšením se zabývám silou žen ve světě a jejich schopností ho změnit. Věřím, že ženy mají jedinečný a důležitý hlas, a cítím se motivována přispět k prosazování rovnosti. Snažím se co nejvíce podporovat iniciativy, které povzbuzují ženy, aby se postavily a byly slyšet.
