V džínách s nízkým pasem Kylie Jenner oživuje ikonický trend z prvního desetiletí 21. století.

Kylie Jenner má talent na oživování trendů. Americká podnikatelka sdílela sérii fotografií s výrazně estetikou prvního desetiletí 21. století, na kterých oživuje ikonický kousek z této dekády: džíny s nízkým pasem. Návrat ke kořenům módy, dokonale v souladu s nostalgickou vlnou, která v současnosti inspiruje jak přehlídková mola, tak sociální média.
Velký návrat džínů s nízkým pasem
Na těchto retro fotografiích, které připomínají editoriály z počátku prvního desetiletí 21. století, pózuje Kylie Jenner v džínách s nízkým pasem a jednoduchém černém topu. Prostředí – okno s výhledem na budovy New Yorku, starožitné knihy na podlaze – zdůrazňuje tento vintage nádech. Na dalším snímku představuje tento trend ve volnější verzi s širokými, splývavými džínami. Dvě variace na stejný klíčový kousek, který se stal symbolem oživení šatníku „Y2K“.
Kylie Jenner pro khy léto 26 pic.twitter.com/1Wc1p3VQkX
— Luv (@cherrymagazinee) 11. června 2026
Kylie Jenner, trendsetterka
Džíny s nízkým pasem patří k trendům, které rozdělují názory. Dlouho byly považovány za zastaralé, ba až „nevkusné“, ale v posledních několika sezónách zaznamenaly výrazný nárůst popularity. I když je návrat džínů s nízkým pasem patrný všude, Kylie Jenner v něm sehrála významnou roli. Pravidelně stojí v popředí estetiky 21. století, kterou začleňuje do svých různých outfitů. Tímto lookem potvrzuje své postavení skutečné trendsetterky.
Těmito džínami s nízkým pasem Kylie Jenner znovu vzdává hold novému tisíciletí a potvrzuje, že tato dekáda nikdy nebyla větší inspirací pro současnou módu. Není divu, že to jistě inspiruje novou vlnu nadšenců do stylu „Y2K“.