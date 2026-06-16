V džínách s nízkým pasem Kylie Jenner oživuje ikonický trend z prvního desetiletí 21. století.

Léa Michel
@kyliejenner / Instagram

Kylie Jenner má talent na oživování trendů. Americká podnikatelka sdílela sérii fotografií s výrazně estetikou prvního desetiletí 21. století, na kterých oživuje ikonický kousek z této dekády: džíny s nízkým pasem. Návrat ke kořenům módy, dokonale v souladu s nostalgickou vlnou, která v současnosti inspiruje jak přehlídková mola, tak sociální média.

Velký návrat džínů s nízkým pasem

Na těchto retro fotografiích, které připomínají editoriály z počátku prvního desetiletí 21. století, pózuje Kylie Jenner v džínách s nízkým pasem a jednoduchém černém topu. Prostředí – okno s výhledem na budovy New Yorku, starožitné knihy na podlaze – zdůrazňuje tento vintage nádech. Na dalším snímku představuje tento trend ve volnější verzi s širokými, splývavými džínami. Dvě variace na stejný klíčový kousek, který se stal symbolem oživení šatníku „Y2K“.

Kylie Jenner, trendsetterka

Džíny s nízkým pasem patří k trendům, které rozdělují názory. Dlouho byly považovány za zastaralé, ba až „nevkusné“, ale v posledních několika sezónách zaznamenaly výrazný nárůst popularity. I když je návrat džínů s nízkým pasem patrný všude, Kylie Jenner v něm sehrála významnou roli. Pravidelně stojí v popředí estetiky 21. století, kterou začleňuje do svých různých outfitů. Tímto lookem potvrzuje své postavení skutečné trendsetterky.

Těmito džínami s nízkým pasem Kylie Jenner znovu vzdává hold novému tisíciletí a potvrzuje, že tato dekáda nikdy nebyla větší inspirací pro současnou módu. Není divu, že to jistě inspiruje novou vlnu nadšenců do stylu „Y2K“.

Léa Michel
Léa Michel
Jsem nadšená pro péči o pleť, módu a film, a proto věnuji svůj čas zkoumání nejnovějších trendů a sdílení inspirativních tipů, jak se cítit dobře ve své kůži. Pro mě spočívá krása v autenticitě a pohodě, a to mě motivuje k tomu, abych vám nabídla praktické rady, jak propojit styl, péči o pleť a osobní naplnění.
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