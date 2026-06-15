Selena Gomez sdílí fotografie se svým manželem, které vyvolaly reakce

Léa Michel
@selenagomez / Instagram

Americká zpěvačka a skladatelka Selena Gomez si to evidentně užívá. Na Instagramu zveřejnila sérii něžných fotografií se svým manželem, producentem a skladatelem Bennym Blancem. Příspěvek, doprovázený láskyplným vzkazem, si rychle vysloužil reakce jejích sledujících, od srdečných vyjádření až po povrchnější komentáře.

Dojemná publikace

Na tomto fotogalerii se pár objevuje v upřímných, každodenních okamžicích: sedí bok po boku na pohovce s výhledem na zasněženou krajinu, sdílejí selfie před zrcadlem nebo pózují společně venku. Tyto intimní a zářivé snímky, daleko od červeného koberce, ilustrují jejich blízké pouto. V popisku Selena Gomez přidala něžný vzkaz pro svého manžela: „Vzdálenost je tak malá, když na někom záleží tolik... Chybíš mi,“ napsala s odkazem na odloučení způsobené jejími profesními závazky.

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Příspěvek sdílený uživatelem Selena Gomez (@selenagomez)

Smíšené reakce

Jak už u tohoto páru bývá, příspěvek vyvolal smíšené reakce. Mnoho uživatelů internetu chválilo chemii mezi nimi a zahrnovalo je „párovými cíli“ a láskyplnými zprávami. Jiní se však oddávali povrchnějším poznámkám a srovnávali vzhled páru. Tyto komentáře fanoušci páru rychle zavrhli a všem připomněli, že „nejdůležitější je láska a spojení, které projevují Selena Gomez a Benny Blanco“.

Pár s velkým počtem sledujících

Oba umělci se znají asi deset let a zpočátku spolupracovali hudebně, než svůj vztah oficiálně potvrdili koncem roku 2023. Zasnoubení proběhli v prosinci 2024 a v září 2025 se vzali na ceremoniálu v Kalifornii, obklopeni řadou celebrit. Selena Gomez opakovaně popsala tento vztah jako nejklidnější, jaký kdy zažila, a zdůraznila důležitost vztahu s někým, kdo ji respektuje. Pár se také pravidelně dělí o pohledy ze svého každodenního života.

Tímto příspěvkem Selena Gomez nabízí svým fanouškům další důkaz lásky, kterou sdílí s Bennym Blancem. Něhou, humorem a spoluúčastí dvojice potvrzuje svůj status oblíbeného dua pro část veřejnosti – do té míry, že proměnila prosté prohlášení z dálky ve skutečný okamžik spojení.

Léa Michel
Léa Michel
Jsem nadšená pro péči o pleť, módu a film, a proto věnuji svůj čas zkoumání nejnovějších trendů a sdílení inspirativních tipů, jak se cítit dobře ve své kůži. Pro mě spočívá krása v autenticitě a pohodě, a to mě motivuje k tomu, abych vám nabídla praktické rady, jak propojit styl, péči o pleť a osobní naplnění.
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