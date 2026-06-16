V bílých saténových šatech tato britská modelka volí minimalistickou eleganci.

Léa Michel
@rosiehw / Instagram

Pokud jde o decentní eleganci, Rosie Huntington-Whiteley je ztělesněním stylu. Britská modelka a herečka sdílela na Instagramu selfie před zrcadlem, na které má na sobě jednoduché bílé saténové šaty. Tento minimalistický outfit dokonale ilustruje její styl, který je směsicí rafinovanosti a jednoduchosti.

Saténové šaty s decentní elegancí

Na této fotografii pózuje Rosie Huntington-Whiteley v dlouhých saténových šatech barvy slonové kosti s tenkými ramínky a jemně splývavým výstřihem. Splývavá silueta s šikmým střihem obepíná její postavu a elegantně splývá až na zem. Rosie stojí bosá na terakotově tónovaném bohémském pozadí a nechává šaty mluvit samy za sebe. Módní volba, která upřednostňuje kvalitu látky a preciznost střihu před umělostí.

Pečlivě vybrané doplňky

Rosie Huntington-Whiteley, věrná minimalistické estetice, omezila své doplňky na minimum. Měla modrošedou kabelku, jejíž odstín dodal jemný barevný nádech jejímu bezchybnému outfitu, a jako jedinou ozdobu měla zlatý náramek. Její vlnité blond vlasy a přirozený make-up dotvářely její vzhled.

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Příspěvek sdílený uživatelem Rosie HW (@rosiehw)

Síla minimalismu

Tyto šaty ztělesňují jeden z hlavních trendů: saténové šaty bez ramínek, které se staly nedílnou součástí letního šatníku. Tento kousek, zděděný po minimalismu 90. let a nesený vlnou „tichého luxusu“, je přitažlivý díky své schopnosti působit uvolněně i sofistikovaně zároveň. Rosie Huntington-Whiteley je jejich velkou fanynkou: v tomto saténovém stylu byla několikrát viděna během letních prázdnin. Důkaz, že jeden dobře zvolený kousek může stačit k vytvoření elegantního vzhledu.

Modelka, která se stala ikonou „tichého luxusu“

Tento vzhled potvrzuje pověst Rosie Huntington-Whiteley. Bývalá múza Victoria's Secret a Burberry se v průběhu let etablovala jako skutečná ikona nadčasové elegance. Je také zakladatelkou kosmetické značky Rose Inc., která kombinuje modelingovou kariéru s podnikáním a zároveň si pěstuje okamžitě rozpoznatelný styl: čistý a kultivovaný.

S těmito bílými saténovými šaty Rosie Huntington-Whiteley předvádí další ukázku minimalistické elegance. Volbou jednoduchého kousku, splývavé látky a decentních doplňků nám připomíná, že v módě je jednoduchost často nejspolehlivější formou elegance. Tento přístup i nadále inspiruje fanoušky čistých a jednoduchých outfitů.

Léa Michel
Léa Michel
Jsem nadšená pro péči o pleť, módu a film, a proto věnuji svůj čas zkoumání nejnovějších trendů a sdílení inspirativních tipů, jak se cítit dobře ve své kůži. Pro mě spočívá krása v autenticitě a pohodě, a to mě motivuje k tomu, abych vám nabídla praktické rady, jak propojit styl, péči o pleť a osobní naplnění.
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