Tato modelka na mole prosazuje svou osobnost a okouzluje sociální média.

Během posledního newyorského týdne módy zaujalo expresivní vystoupení na mole pozornost daleko za hranicemi módních fanoušků. Modelka Summer Dirx vynikala svou asertivní přítomností, která se stala virální na sociálních sítích. I když jsou módní trendy vždy předmětem debat, byla to právě její pódiová přítomnost, která vyvolala reakce jak od uživatelů internetu, tak od profesionálů z oboru.
Přístup, který jde nad rámec konvencí
Summer Dirx na přehlídce kolekce 7 For All Mankind podzim/zima 2026/2027 během newyorského týdne módy strhla pozornost. Rozruch nezpůsobilo jen oblečení – inspirované estetikou prvního desetiletí 21. století – ale i způsob, jakým ho na mole nosila.
Videa její energické a asertivní chůze se rychle rozšířila po internetu a nasbírala řadu sdílení a nadšených komentářů. Uživatelé chválili „skutečnou chůzi s osobností“, která kontrastuje s neutrálnějšími outfity, které jsou často k vidění na současných módních přehlídkách.
Zobrazit tento příspěvek na Instagramu
Interpretace inspirovaná 21. stoletím
Přístup Summer Dirx je jasně inspirován stylem ikonických modelek z prvního desetiletí 21. století, doby, kdy byl postoj na mole nedílnou součástí přehlídky. Během této přehlídky předvedla teatrálnější chůzi, někdy popisovanou jako „neupravená dívčí chůze prvního desetiletí 21. století“, která připomínala přední osobnosti této doby a zároveň vnášela hravou a provokativní energii.
V rozhovoru pro Vogue Summer Dirx vysvětlila, že nedostala žádné konkrétní pokyny, aby takto chodila: inspiraci čerpala z atmosféry, hudby a estetiky Y2K show, aby vytvořila osobní a expresivní přístup.
Přítomnost, která fascinuje uživatele internetu
Klipy jejího vystoupení byly široce sdíleny na TikToku, Instagramu a dalších platformách sociálních médií a sklidily tisíce reakcí. Někteří chválili „její sebevědomí a kreativitu“ a poznamenali, že „tento typ osobnosti ve světě modelingu někdy chybí“. Jiní zmínili „nádech nostalgie“ po okázalejší éře přehlídkových mol.
Tato viralita ukazuje rostoucí význam sociálních médií v tom, jak jsou dnes vnímány módní momenty: jedinečný přístup se může rychle stát tématem konverzace daleko za hranicemi profesionálního světa.
Zobrazit tento příspěvek na Instagramu
Co říká módní průmysl
Rozruch kolem Summer Dirx je součástí širšího trendu, kdy modelky již nejsou jen „anonymními ramínky na oblečení“. Jejich osobnost, jejich přítomnost a dokonce i jejich jedinečné vlastnosti jsou nyní ceněny jako základní prvky vyprávění příběhů kolekcí.
V současném kontextu, kdy se móda snaží znovu propojit s odlišnými estetikami a obnovit své kódy, dopad silného postoje na přehlídkové molo odhaluje vývoj očekávání: veřejnost chce vidět vznik osobitých osobností, schopných vnést do přehlídek narativní rozměr.
Summer Dirx se nakonec nejen prošla po mole; znovu představila formu vyjádření a charakteru, o které si mnozí mysleli, že je odsunuta do minulosti. Její chůze, která se stala virální, podtrhuje rostoucí význam osobnosti v modelingu. Ať už se jedná o návrat k vlivům Y2K nebo o známku lidštější módy, její vzhled zůstane jedním z vrcholů tohoto týdne módy.